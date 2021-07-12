非法仲介強抽傭！移工想換工作竟持鐵鎚打爆頭 還搶手機護照

嘉義縣辜姓男子為非法仲介外籍移工哈迪(譯名)，以觀光名義申請來台非法工作，辜每天從其薪1000元抽傭200元，哈迪工作4個月有意換工作，辜竟找蔡姓友人，將哈迪蒙面綑綁帶到山區公墓用鐵鎚毆打、重擊後腦，搶走其護照和手機才離開，警接獲報案將辜等人帶回警訊移送，檢訊後依強盜罪嫌起訴。

據了解，50歲辜男有印尼籍女友，辜認為山區農民長期缺工，因此透過非法仲介方式， 仲介印尼籍人士以觀光簽證申請來台，再轉介到農民家以日薪1000元務農，辜每天抽傭200元。

檢警調查，印尼籍哈迪前年11月以觀光名義來台後，經過辜男介紹到中埔鄉劉姓農民家幫忙4個月左右，去年3月底哈迪有意更換工作，辜就找48歲蔡男將哈迪押走，搶走哈迪護照和2支手機，用車載到水上三界村的公墓毆打，還拿鐵鎚將哈迪敲昏後才離開。

哈迪被敲昏後血流如注，醒來後跑到山下求救，員警到場透過附近的印尼移工翻譯，得知哈迪被綁到山上毆打鎚殺，將哈迪送醫急救後交專勤隊處理。