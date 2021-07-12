台南安平工業區科技驚傳火警 4樓機台起火
台南市南區安平工業區一家製造LED模具科技公司，今天上午約8點30分驚傳4樓機台失火，公司人員先以滅火器初期滅火，消防局接獲報案前往搶救，公司保全並緊急疏散員工，火勢在幾分鐘內就撲滅。
台南市消防局救災救護指揮中心，今天上午8點30分，接獲民眾報案，位於南區安平工業區模具科技公司失火，派出轄區德興分隊與附近永華消防分隊15輛各式救災車與數10名警、義消人員前往搶救，火勢很快在幾分鐘內就被撲滅。
消防人員說，先遣消防人車趕抵時，工廠員工告知是廠房的4樓位置失火，火災警鈴大響，公司員工已立即疏散。消防人員爬上4樓廠房檢視是作業機台起火，工廠人員先以滅火器滅火，並擔心科技機台過於精密，先斷電讓機台自動降溫。消防局說，機台突然失火原因由消防人員進一步調查中。
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