快訊

微解封逆時中 專家：不趁疫情趨緩滾動式解禁 要封到何時？

球迷暴走強突決賽球場：英格蘭輸掉了歐國盃的主辦失態

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／酒駕闖紅燈撞人全都錄 肇事男逆向開回喊：太扯了

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市莊姓男子在昨天清晨駕駛租賃車行經西屯區河南路、西屯路時闖紅燈，把綠燈直行的許姓騎士撞飛，當時路口有其他用路人以行車記錄器拍下，沒想到莊肇事後，逆向開回案發現場，向目擊者直呼「太扯了啦」，但卻被其他目擊者回批「你闖紅燈，都有拍下來」，莊才摸摸鼻子，未再作聲，警方查出，莊的酒精濃度超標，將依公共危險罪，移送法辦。

據查，莊姓男子（21歲）在昨晨7時許，駕駛租賃車沿西屯區河南路二段快車道，往台灣大道方向行駛，行經西屯路口時，莊闖紅燈後，撞上直行在西屯路騎機車的許姓男子（39歲），許被撞飛後，倒臥在地面，莊則在肇事後，又逆向返回現場，並下車向其他目擊者直呼「太扯了啦」，但被其他看到案發經過的用路人回批「你闖紅燈，都有拍下來」，莊才未作聲。

台中市第六警分局交通分隊到場調查，被撞的許姓男子，全身有多處傷勢送醫，但無生命危險，莊的酒精濃度達每公升0.56毫克，已明顯超標，將依公共危險罪送辦，另外莊闖紅燈部分，將依法告發，至於莊在案發後有逆向的違規行為，目前未接到民眾檢舉，若有接獲民眾檢舉，也將依法告發。

影片在今天凌晨被貼上臉書「爆料公社」，肇事的莊姓男子，也被形容為「台中太扯哥」，引發網友熱議，有網友說「白車的是白目嗎？闖紅燈是在辯什麼？」、「通常肇事者都是在那揮自己以為對的事情」。

台中市莊姓男子昨早開車行經西屯區河南路、西屯路時闖紅燈，撞上騎機車的許姓男子，造成許全身多處受傷。圖／讀者提供
台中市莊姓男子昨早開車行經西屯區河南路、西屯路時闖紅燈，撞上騎機車的許姓男子，造成許全身多處受傷。圖／讀者提供
台中市莊姓男子昨早開車行經西屯區河南路、西屯路時闖紅燈，撞上騎機車的許姓男子，造成許全身多處受傷。圖／讀者提供
台中市莊姓男子昨早開車行經西屯區河南路、西屯路時闖紅燈，撞上騎機車的許姓男子，造成許全身多處受傷。圖／讀者提供
台中市莊姓男子昨早開車行經西屯區河南路、西屯路時闖紅燈，撞上騎機車的許姓男子，造成許全身多處受傷。圖／讀者提供
台中市莊姓男子昨早開車行經西屯區河南路、西屯路時闖紅燈，撞上騎機車的許姓男子，造成許全身多處受傷。圖／讀者提供

酒精

延伸閱讀

韓國男台中念碩士酒駕被逮 這理由不用驅逐出境

無照喝爛醉闖紅燈逆向 害騎士慘死輪下判5年刑

南投酒駕大減7成　警：疫情下的意外收穫

小黃司機闖紅燈撞機車騎士致重傷 258萬元和解獲緩刑

相關新聞

影／酒駕闖紅燈撞人全都錄 肇事男逆向開回喊：太扯了

台中市莊姓男子在昨天清晨駕駛租賃車行經西屯區河南路、西屯路時闖紅燈，把綠燈直行的許姓騎士撞飛，當時路口有其他用路人以行車...

高雄11人深夜擠神壇問疫情終點 還沒公布答案先領罰單

高雄苓雅區仁愛三街某間神壇昨深夜11時許開壇辦事，聚集11名信眾在內求神問卜，詢問疫情何時才會結束，沒想到疑慮未解，因汽...

越南工人開推高機遭木材重壓斷頸亡 勞檢命停工調查

越南籍陳姓工人今天上午8時許，在大雅區東大路的木建材工廠駕駛堆高機時，因不明原因遭搬運的木材壓住，工廠其他同事聽到巨響後...

台中太平透天民宅火警 9住戶順利救出1女還抱著愛犬

台中市太平區溪洲路一棟3樓透天民宅的頂樓加蓋處，今天清晨6時許突然冒出煙霧，消防局立即派員前往搶救，所幸迅即把火勢撲滅，...

退休教授失聯12日喪命 生前翻越山頭逾1公里

77歲葉姓退休教授上月底在台南玉井山區自家芒果園失聯，今上午被發現陳屍溪谷，參與搜救的警消說，死者生前在山區至少走了1公...

果農修剪雜木不慎摔落4公尺深坡坎 大聲呼喊幸運獲救

新竹縣芎林鄉一名56歲陳姓男子，昨天上午前往自家果園修剪雜木時，疑似因攀爬鋁梯重心不穩，不慎掉落約4.5公尺的深坡，因被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。