影／酒駕闖紅燈撞人全都錄 肇事男逆向開回喊：太扯了

台中市莊姓男子在昨天清晨駕駛租賃車行經西屯區河南路、西屯路時闖紅燈，把綠燈直行的許姓騎士撞飛，當時路口有其他用路人以行車記錄器拍下，沒想到莊肇事後，逆向開回案發現場，向目擊者直呼「太扯了啦」，但卻被其他目擊者回批「你闖紅燈，都有拍下來」，莊才摸摸鼻子，未再作聲，警方查出，莊的酒精濃度超標，將依公共危險罪，移送法辦。

據查，莊姓男子（21歲）在昨晨7時許，駕駛租賃車沿西屯區河南路二段快車道，往台灣大道方向行駛，行經西屯路口時，莊闖紅燈後，撞上直行在西屯路騎機車的許姓男子（39歲），許被撞飛後，倒臥在地面，莊則在肇事後，又逆向返回現場，並下車向其他目擊者直呼「太扯了啦」，但被其他看到案發經過的用路人回批「你闖紅燈，都有拍下來」，莊才未作聲。

台中市第六警分局交通分隊到場調查，被撞的許姓男子，全身有多處傷勢送醫，但無生命危險，莊的酒精濃度達每公升0.56毫克，已明顯超標，將依公共危險罪送辦，另外莊闖紅燈部分，將依法告發，至於莊在案發後有逆向的違規行為，目前未接到民眾檢舉，若有接獲民眾檢舉，也將依法告發。