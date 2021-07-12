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高雄11人深夜擠神壇問疫情終點 還沒公布答案先領罰單

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄苓雅區仁愛三街某間神壇昨深夜11時許開壇辦事，聚集11名信眾在內求神問卜，詢問疫情何時才會結束，沒想到疑慮未解，因汽機車佔道引來警方關注，巡邏員警往屋內一瞧，確認神壇及信眾已違反三級防疫規定，全程錄影蒐證後，依傳染病防治法製單舉發，函送衛生局裁罰，還沒得到答案，先領到一張6萬至30萬元的罰單。

警方調查，這間神壇位在一般透天民宅內，過去常常趁半夜開壇辦事，不僅吵得鄰居難眠，信眾汽機車佔道問題也屢遭投訴，警方已多次派請員警勸導，盼楊姓屋主及信眾遵守防疫及交通法規。

沒料昨深夜11時許，苓雅分局民權路派出所員警巡邏經過神壇外面，因時值深夜門外又停放多部機車，警方起疑靠近往屋內查看，發現神壇雖大門深鎖，屋內卻燈火通明，屋內除楊姓屋主外，還聚集數名年輕信眾，疑似不顧防疫規定半夜開壇辦事。

警方在屋外蒐證後敲門，楊姓屋主見警方取締還企圖拖延時間，最後因罪證確鑿，才同意警方入內；員警清查屋內人數多達11名，已違反室內5人以上群聚規定，聚集信眾年齡從70歲至23歲都有，年齡層相當廣泛。

有信眾透露，因最近身體不適，才會來這求個身體健康，還有人則是因生意受疫情影響，求助神明疫情何時畫下句點，但還沒問出所以然，就遇上警方上門取締，真呼「得不償失！」

聽到違反防疫規定面臨6至30萬元罰鍰，楊姓屋主急忙求情「可不可以派幾名代表就好？」但警方強調，防疫期間，要從嚴依規定處理，而且現在三級警戒都還沒解封，宗教團體依規定本就不能對外開放，全案均依傳染病防治法，逐一製單舉發。

高雄苓雅區仁愛三街一間神壇，昨深夜擠入11人求神問卜，詢問疫情終點，沒想到還沒得到答案，因違反群聚規定先領6至30萬元罰單。圖／讀者提供
高雄苓雅區仁愛三街一間神壇，昨深夜擠入11人求神問卜，詢問疫情終點，沒想到還沒得到答案，因違反群聚規定先領6至30萬元罰單。圖／讀者提供
高雄苓雅區仁愛三街一間神壇，昨深夜擠入11人求神問卜，詢問疫情終點，沒想到還沒得到答案，因違反群聚規定先領6至30萬元罰單。圖／讀者提供
高雄苓雅區仁愛三街一間神壇，昨深夜擠入11人求神問卜，詢問疫情終點，沒想到還沒得到答案，因違反群聚規定先領6至30萬元罰單。圖／讀者提供
高雄苓雅區仁愛三街一間神壇，昨深夜擠入11人求神問卜，詢問疫情終點，沒想到還沒得到答案，因違反群聚規定先領6至30萬元罰單。圖／讀者提供
高雄苓雅區仁愛三街一間神壇，昨深夜擠入11人求神問卜，詢問疫情終點，沒想到還沒得到答案，因違反群聚規定先領6至30萬元罰單。圖／讀者提供

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