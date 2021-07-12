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越南工人開推高機遭木材重壓斷頸亡 勞檢命停工調查

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

越南籍陳姓工人今天上午8時許，在大雅區東大路的木建材工廠駕駛堆高機時，因不明原因遭搬運的木材壓住，工廠其他同事聽到巨響後，趕緊通報警、消到場，經消防隊原移置木材後，陳的頭頸部因被木材壓斷，已明顯死亡，全案今將報請檢察官相驗，釐清死因，另外台中市勞檢處已到場調查，先要求業者停工，若查有工安疏失，將開罰3至30萬。

據查，越南籍的陳姓工人（38歲）在今天上午8時許，在大雅區東大路二段的木建材工廠駕駛推高機，疑在搬運木材的過程中，遭掉落的木材壓住，廠方人員聽到巨響後，前往察看，發現陳坐在推高機裡，已被木材重重壓住，嚇得趕緊通報警、消到場協助。

台中市清泉、西屯消防分隊等16名人員到場後，在15分鐘內排除壓住工人的木材，但陳的頭頸部已遭木材壓斷，明顯死亡，沒有送醫。

台中市勞動檢查處表示，今天上午10時許已派員前往現場調查，先要求業者停工改善，如果查有違反職業安全衛生法部份，將處3萬以上30萬元以下罰鍰，及視違法情節移送司法機關參辦。

台中市大雅警分局大雅所表示，案發時沒有目擊者，將通知業者與當時在工廠內的員工，並調閱相關監視器釐清案發經過，全案今將報請檢察官相驗，釐清工人死因。

台中市大雅區的木建材工廠在今天上午傳出工安意外，一名越南籍工人在操作推高機時，遭木材壓頸身亡。圖／讀者提供
台中市大雅區的木建材工廠在今天上午傳出工安意外，一名越南籍工人在操作推高機時，遭木材壓頸身亡。圖／讀者提供
台中市大雅區的木建材工廠在今天上午傳出工安意外，一名越南籍工人在操作推高機時，遭木材壓頸身亡。圖／讀者提供
台中市大雅區的木建材工廠在今天上午傳出工安意外，一名越南籍工人在操作推高機時，遭木材壓頸身亡。圖／讀者提供
台中市大雅區的木建材工廠在今天上午傳出工安意外，一名越南籍工人在操作推高機時，遭木材壓頸身亡。圖／讀者提供
台中市大雅區的木建材工廠在今天上午傳出工安意外，一名越南籍工人在操作推高機時，遭木材壓頸身亡。圖／讀者提供

台中市 越南 檢察官

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