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影／百業蕭條美容店客沒上門 賊卻來偷紓困金還債
新北市新莊區一家美容護膚店因疫情期間沒有營業收入，老闆娘昨天剛向親友借了3萬元紓困，大意將包包放桌上卻沒鎖門，竟然馬上就被小偷闖進店內偷走，害她簡直欲哭無淚。幸好警方短短8小時破案，竊賊允諾分期付款還錢。
這家美容店位在新莊區西盛街巷弄，老闆娘說疫情期間將近2個月沒收入，為了生活，昨天下午才向朋友借3萬元周轉，沒想到剛借來的錢裝在包包裡，擺放店內營業廳桌上無人看管，她短暫進屋內處理事情，竟然就遭小偷。
監視器拍到，是1名戴口罩的中年平頭男子，在店外透過玻璃往店內探望之後，直接推開門進入，很快發現桌上的包包，直接伸手迅速抽走包內一綑紙鈔，接著又往店裡走了幾步，發現沒人便悄悄離開，行竊過程不到30秒鐘。
老闆娘立刻報案，新莊警分局光華派出所迅速調閱路口監視器，鎖定小偷全程步行往樹林方向逃逸，一路追蹤到一處建築工地。原來44歲丁姓竊嫌是1名粗工，員警昨晚10時許前往他位在土城區住處，逮捕歸案。
丁嫌聲稱，昨天下班原本要在新莊地區買藥，步行經過美容店，臨時起意，剛好發現店內沒人且門未上鎖。竊得3萬元隨後直接拿去還債，但他承諾將分期付款還給被害人。警詢之後依竊盜罪嫌函送。
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