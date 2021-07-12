3逃逸移工奧萬大盜伐紅檜扁柏 警以柔道「丟體」制伏

新冠肺炎疫情三級警戒期間，疑似有山老鼠闖進南投縣奧萬大國家森林遊樂區盜伐林木，保七總隊「林務犯罪查緝中心」追查，發現3名越南籍逃逸移工，涉嫌竊取國有林地內的紅檜樹瘤、扁柏金磚，日前趁犯嫌搬運木材上車之際，上前圍捕，以柔道丟體制伏，全案依照森林法移送法辦，南投地檢署向法院聲押禁見獲准。

保七刑大指出，今年5月接獲民眾檢舉有山老鼠盜伐林木，隨即機警調查，研判山老鼠趁國家森林遊樂區「沒人打擾」從小徑進入管制區盜伐林木，林務犯罪查緝中心及南投縣警局仁愛分局、南投林管處組成專案小組追查，經過濾上百輛進出山區車輛，發現39歲阮姓越南籍逃逸移工，居無定所，涉嫌為牟取暴利，夥同30歲阮姓男子、20歲裴姓男子犯案，開車前往奧萬大國家森林遊樂區周遭國有林地，竊取貴重木。

專案小組發現，7月9日阮等人再度開車上山，還先前往仁愛分局查看警車出入情況，自認為可以行動，便開車下山，再轉往奧萬大方向作案，經林管處埔里工作站人員協助確認，阮等人盜伐珍貴林木，且搬運上車，警方隨即攔截圍捕，但阮姓男子發現行蹤曝光，竟跳車逃逸。

警方見狀旋即施展柔道招式「丟體」制伏阮男，也一併逮捕2名共犯，並在車上查獲紅檜樹瘤6塊及扁柏金磚1塊贓證物。全案經森林法移送南投地檢署偵辦，檢方訊後向南投地方法院聲押獲准。