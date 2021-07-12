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3逃逸移工奧萬大盜伐紅檜扁柏 警以柔道「丟體」制伏

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

新冠肺炎疫情三級警戒期間，疑似有山老鼠闖進南投縣奧萬大國家森林遊樂區盜伐林木，保七總隊「林務犯罪查緝中心」追查，發現3名越南籍逃逸移工，涉嫌竊取國有林地內的紅檜樹瘤、扁柏金磚，日前趁犯嫌搬運木材上車之際，上前圍捕，以柔道丟體制伏，全案依照森林法移送法辦，南投地檢署向法院聲押禁見獲准。

保七刑大指出，今年5月接獲民眾檢舉有山老鼠盜伐林木，隨即機警調查，研判山老鼠趁國家森林遊樂區「沒人打擾」從小徑進入管制區盜伐林木，林務犯罪查緝中心及南投縣警局仁愛分局、南投林管處組成專案小組追查，經過濾上百輛進出山區車輛，發現39歲阮姓越南籍逃逸移工，居無定所，涉嫌為牟取暴利，夥同30歲阮姓男子、20歲裴姓男子犯案，開車前往奧萬大國家森林遊樂區周遭國有林地，竊取貴重木。

專案小組發現，7月9日阮等人再度開車上山，還先前往仁愛分局查看警車出入情況，自認為可以行動，便開車下山，再轉往奧萬大方向作案，經林管處埔里工作站人員協助確認，阮等人盜伐珍貴林木，且搬運上車，警方隨即攔截圍捕，但阮姓男子發現行蹤曝光，竟跳車逃逸。

警方見狀旋即施展柔道招式「丟體」制伏阮男，也一併逮捕2名共犯，並在車上查獲紅檜樹瘤6塊及扁柏金磚1塊贓證物。全案經森林法移送南投地檢署偵辦，檢方訊後向南投地方法院聲押獲准。

據悉，紅檜樹瘤市價最高可賣30萬、扁柏金磚則可售出20萬，此批珍貴林木重達20.95公斤，初估市價最高可獲利約為320萬元，林產物價則計算中，屆時法院將以林物價計算不法所得。保七刑大呼籲，去年成立林務犯罪查緝中心，執行「滅鼠專案」與林務局共同遏止林木盜伐行為，全力掃蕩縱橫台灣的山老鼠集團，本案將向上追查其他共犯及銷贓處所。

警方查扣紅檜樹瘤及扁柏金磚。圖／保七總隊提供
警方查扣紅檜樹瘤及扁柏金磚。圖／保七總隊提供
逃逸移工疑似在奧萬大國家森林遊樂區附近國有林地盜伐林木。圖／保七總隊提供
逃逸移工疑似在奧萬大國家森林遊樂區附近國有林地盜伐林木。圖／保七總隊提供
警方查扣紅檜樹瘤及扁柏金磚。圖／保七總隊提供
警方查扣紅檜樹瘤及扁柏金磚。圖／保七總隊提供
警方在南投縣奧萬大國家森林遊樂區聯外道路逮捕山老鼠。圖／保七總隊提供
警方在南投縣奧萬大國家森林遊樂區聯外道路逮捕山老鼠。圖／保七總隊提供
警方查扣紅檜樹瘤及扁柏金磚。圖／保七總隊提供
警方查扣紅檜樹瘤及扁柏金磚。圖／保七總隊提供
逃逸移工疑似在奧萬大國家森林遊樂區附近國有林地盜伐林木，遭依森林法送辦。圖／保七總隊提供
逃逸移工疑似在奧萬大國家森林遊樂區附近國有林地盜伐林木，遭依森林法送辦。圖／保七總隊提供

山老鼠 森林遊樂區 奧萬大

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