聽新聞
test
0:00 / 0:00
后里交叉口車禍貨車側翻 18歲女騎士送醫不治
台中市后里區今天早上發生車禍，貨車與機車在路口碰撞後，女騎士彈飛，無呼吸心跳，貨車側翻再撞電桿，駕駛受困，消防隊員將二名傷者送到醫院急救，肇事原因和責任警方調查中。
台中市消防局今天早上8點35分獲報，后里區安眉路和福安路交叉口有車禍，派遣后里、石岡分隊，出動消防車2輛、救護車2輛、消防人員10人到場搶救。
消防隊員到場發現，機車與小貨車車禍，機車女性騎士已無呼吸心跳，送到衛福部豐原醫院急救後不治，小貨車失控撞擊電線桿，車頭嚴重變形，消防隊員破壞車體後，救出男駕駛，給予救護處置後送豐原醫院。
警方初步調查，18歲黃姓女子騎車沿福安路北往南方向行駛(號誌閃紅燈），42歲劉姓男子開貨車沿安眉路東往西方向行駛（號誌閃黃燈），雙方行至事故地點發生碰撞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言