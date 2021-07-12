后里交叉口車禍貨車側翻 18歲女騎士送醫不治

台中市后里區今天早上發生車禍，貨車與機車在路口碰撞後，女騎士彈飛，無呼吸心跳，貨車側翻再撞電桿，駕駛受困，消防隊員將二名傷者送到醫院急救，肇事原因和責任警方調查中。

台中市消防局今天早上8點35分獲報，后里區安眉路和福安路交叉口有車禍，派遣后里、石岡分隊，出動消防車2輛、救護車2輛、消防人員10人到場搶救。

消防隊員到場發現，機車與小貨車車禍，機車女性騎士已無呼吸心跳，送到衛福部豐原醫院急救後不治，小貨車失控撞擊電線桿，車頭嚴重變形，消防隊員破壞車體後，救出男駕駛，給予救護處置後送豐原醫院。

警方初步調查，18歲黃姓女子騎車沿福安路北往南方向行駛(號誌閃紅燈），42歲劉姓男子開貨車沿安眉路東往西方向行駛（號誌閃黃燈），雙方行至事故地點發生碰撞。 台中市后里區今天早上發生貨車和機車碰撞車禍。記者游振昇／翻攝

台中市后里區今天早上發生貨車和機車碰撞車禍。記者游振昇／翻攝

台中市后里區今天早上發生貨車和機車碰撞車禍。記者游振昇／翻攝

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