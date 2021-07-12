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影／妙齡女等不及搶快左轉 遇到酒駕男直行猛衝撞一團

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市楊姓女子昨天深夜開車載朋友行經西屯區文心路時，疑未依號誌規定，搶快左轉，但沒想到對向由鍾姓男子駕駛的轎車，迎面而來，鍾車頭撞上楊女車身後，兩車分別往路口的立柱、中央安全島衝撞，當時路口還有一名行人，差點被鍾車撞上，當場嚇傻，警方調查，鍾的酒測值超標、未注意車前，楊女未依號誌規定行駛，都是肇事原因，將依法查處。

據查，楊姓女子（22歲）昨天深夜11時許，駕駛轎車載嚴姓女子（21歲）行經西屯區文心路三段時，欲左轉西屯路，但楊女沒等左轉燈亮起，搶快左轉。

當時開車行駛在對向車道的鍾姓男子（27歲）反應不及，車頭迎面撞上楊女的車身，因為撞擊力道大，鍾車衝向路旁人行道，因撞到路口立柱才停止，當時路口有名行人，看到也嚇傻，楊女轎車則被撞上中央分隔島。

警方獲報到場時，發現嚴女、鍾都有因車禍受傷，送往醫院治療無生命危險。

經警方酒測，楊女無酒精濃度，但鍾的酒精濃度達每公升0.54毫克，已明顯超標，將依公共危險罪送辦，另外車禍肇因初判為違反交通號誌、未注意車前狀況釀禍，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續分析研判。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市楊姓女子昨天深夜開車行經西屯區文心路、西屯路時，疑違反號誌搶快左轉，對向酒駕直行的鍾姓男子反應不及撞上，釀2人受傷。圖／讀者提供
台中市楊姓女子昨天深夜開車行經西屯區文心路、西屯路時，疑違反號誌搶快左轉，對向酒駕直行的鍾姓男子反應不及撞上，釀2人受傷。圖／讀者提供
台中市楊姓女子昨天深夜開車行經西屯區文心路、西屯路時，疑違反號誌搶快左轉，對向酒駕直行的鍾姓男子反應不及撞上，楊女車撞上中央分隔島。圖／讀者提供
台中市楊姓女子昨天深夜開車行經西屯區文心路、西屯路時，疑違反號誌搶快左轉，對向酒駕直行的鍾姓男子反應不及撞上，楊女車撞上中央分隔島。圖／讀者提供
台中市楊姓女子昨天深夜開車行經西屯區文心路、西屯路時，疑違反號誌搶快左轉，對向酒駕直行的鍾姓男子反應不及撞上，鍾車撞上路旁立柱。圖／讀者提供
台中市楊姓女子昨天深夜開車行經西屯區文心路、西屯路時，疑違反號誌搶快左轉，對向酒駕直行的鍾姓男子反應不及撞上，鍾車撞上路旁立柱。圖／讀者提供

酒精 車禍 酒測

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