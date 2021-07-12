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失智老婦尋老家迷路 暖警藉口幫拍照用人臉辨識助返家
77歲繆姓婦人有失智情況，平時常向家人提及「想回汀州路老家看看」，也常偷跑外出，讓家人聯繫不上，日前她又獨自外出，從台北市天母地區搭公車到中正區，卻找不到記憶中的老家，直到轄區巡警見其獨坐路旁，察覺有異，上前關心後才順利將婦人送返家中。
台北市中正二分局泉州街派出所警員黃柏勳6月23日晚上6時許，在外出執勤時，在轄內和平西路、三元路口發現一名婦人滿頭白髮、手裡抱著一隻布偶，獨坐在路邊，口中喃喃自語，神情有異，遂上前關心，婦人卻始終不回答黃員問題。
黃員推測婦人有身心障礙，又貌似將手中布偶當作自己的小孩，便稱要幫婦人和布偶拍攝一張漂亮的合照，實則使用人臉辨識系統比對，確認其身分為77歲的繆姓婦人。
繆婦說，「我老家在汀州路，今天搭公車回老家，但卻一直找不到家...」黃員持續與繆婦聊天，直到她卸下心防，願意隨員警返回派出所休息，才將其帶返警所、聯繫家屬。
繆婦哥哥接獲員警通知後，急忙趕赴警所尋人。他說，繆婦平時與家人同住天母，40多年前曾住在汀州路上的老家，但已改建找無原址，繆婦長期有失智症狀，常常記起過去往事，並提出「要回老家」，當天上午家人見她嘴上說說，不疑有他，未料繆婦又趁大家不注意，偷跑外出，幸好正準備報警尋人時，就接到員警來電通知找到繆婦。
警方呼籲，民眾家中如有失智長者，可不定時拍照紀錄其經常穿著及特徵，並予以配戴留有聯絡方式的飾品，也可向失智症協會登錄資料，申請「預防走失愛心手鍊」，或至警察局各分局偵查隊申請建立指紋檔，以利長者走失時及時尋回。
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