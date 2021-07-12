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拆2樓紗窗闖入偷走勞力士 典當7萬多判刑8個月

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

彭姓男子因缺錢花用，2018年5月9日鎖定吳姓男子位於新竹市的住處，徒手爬上2樓將紗窗拆除，隨後闖入吳的住處，大肆搜刮屋內，將吳的勞力士、亞曼尼名錶、玉戒指、玩具手槍偷走，兩天後跑去當鋪將勞力士典當，得手7萬3000元，再將玉戒指與玩具手槍棄置親戚家中，吳發現家中遭竊，向警方報案；新竹地院審理終結，依侵入住宅竊盜罪判刑8月。

法官指出，彭男2015年間因詐欺案件遭新竹地院判刑3月，2017年2月刑執行完畢出監，彭卻未能謹慎行事，於前案執行完畢後5年內又再犯，顯然未能記取教訓，漠視法紀，對於刑罰反應力薄弱，依規加重其刑。

法官認為，彭素行不佳，不用正途獲得財物，竟踰越門扇侵入吳男住宅竊盜，至今未能賠償對方全部損失，考量彭坦承犯行，審酌依侵入住宅竊盜罪判刑8月。

彭男闖入吳的住處，將勞力士、亞曼尼名錶、玉戒指、玩具手槍偷走，兩天後跑去當鋪將勞力士典當，得手7萬3000元；新竹地院審理終結，依侵入住宅竊盜罪判刑8月。示意圖／報系資料照
彭男闖入吳的住處，將勞力士、亞曼尼名錶、玉戒指、玩具手槍偷走，兩天後跑去當鋪將勞力士典當，得手7萬3000元；新竹地院審理終結，依侵入住宅竊盜罪判刑8月。示意圖／報系資料照

新竹 竊盜 勞力士

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