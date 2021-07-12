頭份市出租公寓暗夜惡火 房東嗆昏失去呼吸心跳送醫

苗栗縣頭份市一處出租公寓昨天深夜突然起火，40分鐘內撲滅，65歲房東嗆昏失去呼吸心跳送醫搶救。記者范榮達／翻攝 苗栗縣頭份市一處出租公寓2樓公用間昨天深夜突然起火，火勢波及2樓1間房間，1樓的65歲湯姓房東上樓疏散房客，嗆昏在3、4樓的樓梯間，消防人員10多分鐘救出他，他失去呼吸心跳，送醫搶救中，起火原因進一步鑑識中。

苗栗縣政府消防局昨天深夜11點50分左右接獲報案，頭份市一棟4樓出租公寓火災，消防局第三大隊人員趕到現場，發現二樓放置烘衣機等雜物的公用間起火冒出濃煙，2、3、4樓的房客都已安全疏散在屋外，唯獨不見湯姓房東的蹤影。