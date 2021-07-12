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頭份市出租公寓暗夜惡火 房東嗆昏失去呼吸心跳送醫
苗栗縣頭份市一處出租公寓2樓公用間昨天深夜突然起火，火勢波及2樓1間房間，1樓的65歲湯姓房東上樓疏散房客，嗆昏在3、4樓的樓梯間，消防人員10多分鐘救出他，他失去呼吸心跳，送醫搶救中，起火原因進一步鑑識中。
苗栗縣政府消防局昨天深夜11點50分左右接獲報案，頭份市一棟4樓出租公寓火災，消防局第三大隊人員趕到現場，發現二樓放置烘衣機等雜物的公用間起火冒出濃煙，2、3、4樓的房客都已安全疏散在屋外，唯獨不見湯姓房東的蹤影。
消防人員出水線滅火，並進入屋內搜救，今天凌晨零點10分左右發現湯男倒臥在3、4樓的樓梯間，他身體輕微燒傷，失去呼吸心跳，初步調查他可能火災發生時，急著上樓疏散房客，疑被濃煙嗆昏，送醫搶救中，這起火災於今天凌晨零點30分左右撲滅，燒毀2樓的共用間及1間房間，損失及起火原因進一步調查中。
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