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影／美食外送員超Man背老人過馬路 6千網友按讚幫忙徵婚
新北市淡水區今天中午，有民眾在市立圖書館附近，目擊UBER EATS外送員擔心1名行動緩慢的老爺爺過馬路會危險，直接一把將他背起快速穿越。圖文貼上臉書社團細說淡水，短短幾小時內吸引6千多人按讚。
據了解，事發地點當地人俗稱「七條通」，因為包括新生街、真理街、文化路、建設街（三民街）、中山路、中山北路、通往圖書館後方的小路在此交會，此處路口範圍很大，行人過馬路必須很小心。
貼文的許小姐指出，今天中午1時左右開車路過圖書館前方路口，看到1個走路非常緩慢的老爺爺正要過大路口，眼看剩下不到8秒就要變綠燈了，老爺爺卻還走不到幾步。
這時對向車道有1名UBER EATS外送員看見，二話不說把機車停下，很MAN地走到老爺爺面前轉身蹲下，直接把他背過馬路。許小姐說她目擊過程，感動到眼眶泛紅，回家之後連忙用手機翻攝行車記錄器影像貼上臉書社團。衷心感謝這名外送員的善心。
結果短短幾小時內吸引6千多人按讚，網友紛紛留言表揚，有人認出老爺爺，說他每天都會在附近行走，很多車輛遇到他，都會減速禮讓。更有人認出外送員是水碓地區1家手作坊麵包店楊姓老闆娘的大兒子，甚至補充說明「UBER帥哥有愛心～還未婚」。
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