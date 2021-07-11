快訊

萬芳醫院3確診 染疫外籍看護原來是非法逃逸移工

退休教授失聯12日喪命 生前翻越山頭逾1公里

聽新聞
test
0:00 / 0:00

退休教授失聯12日喪命 生前翻越山頭逾1公里

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

77歲葉姓退休教授上月底在台南玉井山區自家芒果園失聯，今上午被發現陳屍溪谷，參與搜救的警消說，死者生前在山區至少走了1公里，還翻越另個山頭，疑不慎摔落約80公尺深半山腰山谷喪命，相驗後排除他殺，家屬忍痛低調辦理後事中。

葉是某科大退休教授，與妻子住在台南市區，30年前在玉井斗六山購買一片山坡地果園，假日都會到果園，上月30日到玉井果園後下午家人不見他回家，曾打電話聯絡，葉電話中說自己走到鄰居的芒果園，卻走不出來，手機已快沒電，電話斷訊後失蹤至今。

斗六山以栽植愛文芒果聞名全台，雖然標高不到300公尺，但山路陡峭地點偏僻，平常僅有果農進出，玉井消防分隊在葉失蹤的芒果園設前進指揮所，以小木屋為熱區擴大搜救，12天來每天上午8點至下午5點，每一梯次都動員數十人，整座斗六山走過多次，但只發現老翁用過的鐮刀及背包，迄今投入逾400人次搜救。

附近果農說，幾天前就有聞到屍臭味，今上午9點25分經搜救人員在一處山崖發現疑似葉的遺體，已腐爛變形，經家屬確認。

搜救人員表示，比對死者掉落物、陳屍地點，生前在山區至少走了1公里，還翻到另一個山頭，懷疑在稜線時疑不慎摔落山谷，卡在約80多公尺深的半山腰樹叢中。陳屍地點與失蹤處直線距離約500公尺，研判當時死者迷路加上手機已快沒電，急著找尋出路不慎失足喪命。

參與搜救退休葉姓教授的救難人員上午發現遺體後，正焚燒金紙，期盼不幸身亡的教授一路好走。記者謝進盛／攝影
參與搜救退休葉姓教授的救難人員上午發現遺體後，正焚燒金紙，期盼不幸身亡的教授一路好走。記者謝進盛／攝影
救難人員聯絡其他隊員準備將遺體運出。記者謝進盛／攝影
救難人員聯絡其他隊員準備將遺體運出。記者謝進盛／攝影
玉井斗六山以栽種愛文芒果聞名全台。記者謝進盛／攝影
玉井斗六山以栽種愛文芒果聞名全台。記者謝進盛／攝影

芒果 失蹤

延伸閱讀

台南退休教授上月底山區果園採芒果失聯 今尋獲遺體

潛水員淡水外海清除廢棄漁網 失蹤三天仍未尋獲

疫情緩加好天氣 台南玉井湧現採買芒果及芒果冰遊客

退休教授台南玉井採芒果失蹤7天 山區尋獲背包人無下文

相關新聞

影／美食外送員超Man背老人過馬路 6千網友按讚幫忙徵婚

新北市淡水區今天中午，有民眾在市立圖書館附近，目擊UBER EATS外送員擔心1名行動緩慢的老爺爺過馬路會危險，直接一把...

退休教授失聯12日喪命 生前翻越山頭逾1公里

77歲葉姓退休教授上月底在台南玉井山區自家芒果園失聯，今上午被發現陳屍溪谷，參與搜救的警消說，死者生前在山區至少走了1公...

侯友宜隨扈警劈腿2女遭逮到 臉書道歉洗門風並自請調職

新北市長侯友宜何姓隨扈昨晚在臉書貼文，表示自己劈腿，透過謊言同時交往2位女性長達半年時間，自己是個糟糕、幼稚且不負責責任...

屁孩深夜群聚街頭喧嘩 阿兵哥嗆警遭壓制搜出彈簧刀

新北市新莊區今天凌晨有一群青少年在街頭喧嘩，居民以為發生糾紛連忙報警，大批員警趕抵，他們面對盤查相當不耐煩，其中1名19...

影／畫面曝光！高雄電動車突冒煙竄火 住戶烈火前冒險救車

高雄苓雅區武廟路119巷今早11時許，一部電動機車突然無故起火燃燒，火焰瞬間延燒至附近多部機車，高雄市消防局獲報後派出消...

百萬網紅「草爺」直播大群聚 主揪恐遭重罰30萬元

百萬網紅「含羞草日記」草爺江治緯昨遭投訴，與10多名朋友群聚直播，且幾乎都沒戴口罩，草爺為此火速道歉，並發聲明願意依法受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。