退休教授失聯12日喪命 生前翻越山頭逾1公里

77歲葉姓退休教授上月底在台南玉井山區自家芒果園失聯，今上午被發現陳屍溪谷，參與搜救的警消說，死者生前在山區至少走了1公里，還翻越另個山頭，疑不慎摔落約80公尺深半山腰山谷喪命，相驗後排除他殺，家屬忍痛低調辦理後事中。

葉是某科大退休教授，與妻子住在台南市區，30年前在玉井斗六山購買一片山坡地果園，假日都會到果園，上月30日到玉井果園後下午家人不見他回家，曾打電話聯絡，葉電話中說自己走到鄰居的芒果園，卻走不出來，手機已快沒電，電話斷訊後失蹤至今。

斗六山以栽植愛文芒果聞名全台，雖然標高不到300公尺，但山路陡峭地點偏僻，平常僅有果農進出，玉井消防分隊在葉失蹤的芒果園設前進指揮所，以小木屋為熱區擴大搜救，12天來每天上午8點至下午5點，每一梯次都動員數十人，整座斗六山走過多次，但只發現老翁用過的鐮刀及背包，迄今投入逾400人次搜救。

附近果農說，幾天前就有聞到屍臭味，今上午9點25分經搜救人員在一處山崖發現疑似葉的遺體，已腐爛變形，經家屬確認。