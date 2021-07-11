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退休教授失聯12日喪命 生前翻越山頭逾1公里
77歲葉姓退休教授上月底在台南玉井山區自家芒果園失聯，今上午被發現陳屍溪谷，參與搜救的警消說，死者生前在山區至少走了1公里，還翻越另個山頭，疑不慎摔落約80公尺深半山腰山谷喪命，相驗後排除他殺，家屬忍痛低調辦理後事中。
葉是某科大退休教授，與妻子住在台南市區，30年前在玉井斗六山購買一片山坡地果園，假日都會到果園，上月30日到玉井果園後下午家人不見他回家，曾打電話聯絡，葉電話中說自己走到鄰居的芒果園，卻走不出來，手機已快沒電，電話斷訊後失蹤至今。
斗六山以栽植愛文芒果聞名全台，雖然標高不到300公尺，但山路陡峭地點偏僻，平常僅有果農進出，玉井消防分隊在葉失蹤的芒果園設前進指揮所，以小木屋為熱區擴大搜救，12天來每天上午8點至下午5點，每一梯次都動員數十人，整座斗六山走過多次，但只發現老翁用過的鐮刀及背包，迄今投入逾400人次搜救。
附近果農說，幾天前就有聞到屍臭味，今上午9點25分經搜救人員在一處山崖發現疑似葉的遺體，已腐爛變形，經家屬確認。
搜救人員表示，比對死者掉落物、陳屍地點，生前在山區至少走了1公里，還翻到另一個山頭，懷疑在稜線時疑不慎摔落山谷，卡在約80多公尺深的半山腰樹叢中。陳屍地點與失蹤處直線距離約500公尺，研判當時死者迷路加上手機已快沒電，急著找尋出路不慎失足喪命。
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