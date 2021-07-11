屁孩深夜群聚街頭喧嘩 阿兵哥嗆警遭壓制搜出彈簧刀

新北市新莊區今天凌晨有一群青少年在街頭喧嘩，居民以為發生糾紛連忙報警，大批員警趕抵，他們面對盤查相當不耐煩，其中1名19歲陳姓現役軍人甚至脫下口罩爆粗口嗆聲，最後被壓制逮捕，身上還搜出彈簧刀，他卻供稱隨身帶刀是為了要切水果、切肉。

警方今天凌晨0時30分左右，接獲民眾報案指稱新莊區民安路287巷口，有青少年群聚鬧事疑似發生糾紛。快打警力隨即動員趕往，發現只是8人群聚街頭喧嘩吵鬧，逐一盤查身分抄登資料，發現其中5人未成年。

員警調閱監視器，確認並無發生糾紛，斥責疫情三級警戒期間，深夜不應在外遊蕩妨害安寧。但這群年輕人很不耐煩，並質疑員警沒事幹嘛盤查他們，態度相當輕挑。

其中18歲鄭姓男子不斷質疑員警態度太兇，19歲陳姓現役軍人跳出來叫囂助勢，甚至脫下口罩爆粗口嗆聲、動手與員警推擠拉扯，最後被強勢壓制在地上，身上搜出一把彈簧刀，隨即帶回派出所調查。