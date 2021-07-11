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畫面曝光！高雄電動車突冒煙竄火 住戶烈火前冒險救車
高雄苓雅區武廟路119巷今早11時許，一部電動機車突然無故起火燃燒，火焰瞬間延燒至附近多部機車，高雄市消防局獲報後派出消防人、車趕往撲救，順利控制火勢，火警造成17部機車燒毀、2部半毀，無人員受傷，詳細起火原因由消防局火災調查人員鑑定中。
根據大樓監視器畫面，起火電動車先竄出白煙，隨後冒出火花，烈火瞬間吞噬附近機車，附近民眾憂心火勢蔓延，冒著大火危險，趕緊將部分人行道上機車牽離，隔絕火勢竄燒，所幸經消防人員緊急布設水線，迅速完成撲救。
由於火勢猛烈，一旁大樓三、四樓外牆都被熏黑，還有部分物品疑似不耐高溫，從高樓掉下，幸未造成人員受傷，目前火調人員已完成採證，釐清詳細起火原因。
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