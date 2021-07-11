台中沙鹿驚傳連續毒狗？ 動保處：狗屍體送驗解剖調查中

有動保人士網路PO文說，台中沙鹿發生連續毒狗案，警方已錄到行為人行為，台中警方表示，此案由台中市動保處調查，動保處今天說明，狗屍體目前保存，將送解剖調查，目前因疫情暫緩收件，且受理案件量大，判讀流程需1到2個月。

動保人士PO文說，上月25日，一隻狗在沙鹿區被找到時已死亡，飼主看到一名婦人疑似投毒，報案後，警方和台中市動保處介入調查，但案件進度似乎停滯不前；飼主隨後在臉書回應，警員沒目睹婦人疑似倒毒餌，警方表示，此案已由動保處調查。

台中市動保處表示，將請涉案人到案說明；目前狗屍體保存將送動物法醫暨比較病理學研究室進行解剖，判讀流程需1到2個月，因受理案件量大且因應疫情3級暫緩收件，目前還沒有解剖病理報告，還無法確認狗是中毒死亡。