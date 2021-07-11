百萬網紅「草爺」直播大群聚 主揪恐遭重罰30萬元

百萬網紅「含羞草日記」草爺江治緯昨遭投訴，與10多名朋友群聚直播，且幾乎都沒戴口罩，草爺為此火速道歉，並發聲明願意依法受罰；因事發地在南投，當地衛生局今證實，昨有接到投訴，已展開調查，不排除對主揪者重罰30萬元。

「含羞草日記」由來自南投的「草爺」含羞草江治緯、超艾夾、戰神駿與曾艾夾等人組成，因共同興趣是操作夾娃娃機，且將技術高超拍影片放上網後引領風潮，因此成為網紅團體，且因個性海派，草根性十足受到大眾歡迎，成為百萬網紅。

而在疫情爆發後，草爺也投入公益，日前才親自為弱勢族群準備防疫包，並自掏腰包認購芒果挺農民。但昨天凌晨，與同樣是知名網紅「鳳梨鼠薯」連線直播時，卻被發現沒有遵守群聚規範，人在嘉義的鳳梨看了也尷尬不已，草草結束直播。

有網友也因此投訴草爺公然違規，令他後悔不已，昨也在網路社群發出道歉聲明，「防疫當前沒有藉口，不論任何理由、任何人都應遵守防疫規範，身為公眾人物，更要做好正確示範。」並表示，「願意接受相關單位，依法進行後續處理。」

而是草爺群聚地點疑在南投草屯，南投縣衛生局今證實，昨天有接獲民眾投訴，因該直播群聚，且未戴口罩等已涉違反「傳染病防治法」規定，目前已展開調查，後續將蒐集影片等相關資料，並將約談群聚人員說明。

至於如何開罰，衛生局表示，三級警戒期間，網路直播出現室內群聚5人以上情況，明顯違反防疫群聚禁令得依「傳染病防治法」第67條處以6萬元以上、30萬元以下罰鍰，未戴口罩則可依第70條處以3000元以上、1.5萬元以下罰鍰。