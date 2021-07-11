水電工亂丟煙蒂燒燬社區大樓頂樓花圃 公共危險送辦

水電工郭姓男子，今年4月施作台北市內湖區一處社區大樓的水電工程，涉嫌在頂樓抽菸，沒注意煙蒂未熄滅，任意丟進花圃，燒燬了花圃植栽，幸好消防局赴現場灌救，火勢未延燒其他區域，亂丟煙蒂的郭男遭函送法辦，士林地檢署偵結，認為郭男有悔意，且與住戶和解，以不起訴處分。

不起訴書指出，今年4月7日郭男經社區大樓住戶委託施作水電工程，隔日下午3、4時許在頂樓抽菸，疏未注意任意丟煙蒂至頂樓的花圃內，這煙蒂導致植栽起火燃燒，致生公共危險，幸好北市消防局獲報後，趕至現場佈設水線灌救，火勢未延燒他處。

郭男行為遭警方依照公共危險罪嫌函送法辦，郭男到案坦承在頂樓抽菸亂丟煙蒂釀禍，且認錯與住戶和解。