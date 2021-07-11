休旅車闖越水牛坑陷沙灘硬踩油門 引擎過熱燒成廢鐵

防疫三級警戒尚未開始微解封，今天凌晨已有數輛休旅車闖進新北市林口海邊管制區，想在沙灘上挑戰越野樂趣，其中1輛陷在沙地急欲脫困猛踩油門，反而越陷越深，最後引擎過熱起火，整輛車燒個精光化為廢鐵。

林口區西濱公路旁的知名景點「水牛坑」，長期以來都是汽車玩家挑戰越野樂趣的熱門地點，但受疫情三級警戒影響，區公所和警方已圍起封鎖線管制民眾進入，綿長海岸線則請里長盡量用護欄等物阻擋出入口。

但是今天凌晨０時許，還是有數輛車想方設法跨越障礙，闖進水牛坑對面沙灘，其中1輛由24歲徐姓男子駕駛的三菱廠牌2400西西休旅車搭載2名男性友人，才剛駛進沙灘沒多遠就卡在沙地動彈不得。

結果因為擅闖管制區急於脫困，加上缺乏越野常識與技術，猛踩油門導致4輪越陷越深，最後引擎過熱起火燃燒，車上3人趕緊逃命報案，消防隊從市區趕到海邊協助，待火勢撲滅之後，整輛車已燒個精光成為廢鐵。

而消防隊一邊滅火，附近又有休旅車陷在沙地，正由其餘四驅車拖拉嘗試脫困。警方指出，火燒車發生的位置雖無立牌公告禁止進入，但基本上三級警戒尚未解封，仍管制不開放民眾遊憩，警方將把徐姓駕駛等3人函請衛生局裁處。