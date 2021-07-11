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桃園男撿手機變賣 被店員秒識破「這膜我貼的」遭逮
桃園市陳姓男子在路上撿到一支手機起貪念，拿去通訊行欲變賣，眼尖的曾姓男店員認出機上包膜是自己作品，又看陳男神情緊張，便使出緩兵之計，先低價收購藉此留下他個資，隨後循內存通訊錄物歸原主，陳男則被警方循線查獲，依侵占罪嫌函送法辦。
蘆竹區吳姓女子（45歲）前天中午12時外出買飲料，半路發現手機遺失，趕緊到附近的大竹派出所報案。約莫4小時後，吳女就接到友人電話，稱手機正在大竹路一間通訊行內，趕緊在警方陪同下前往領取。
警詢得知，下午4時許陳姓男子（41歲）拿著這支手機至通訊行想變賣，通訊行曾姓男店員（40歲）見他神情緊張，懷疑手機非他本人持有，但又不便當面揭發，便使出緩兵之計，假意以200元收購，藉此留下陳男個資後就讓他離開。
曾男拿起手機仔細一看，發現機上包膜做工非常熟悉，認出是自己的作品，但他卻從未見過陳男，更加確信物主另有其人。
警方調查，曾男發現手機內的SIM卡並未被取出，便透過內存通訊錄致電吳女友人，才輾轉讓她找回愛機。隨後警方也依據陳男登記的個人資料，於當晚21時30分循線查獲，依侵佔罪嫌將他函送桃園地檢署偵辦。
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