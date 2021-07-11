影／民眾暗夜闖漁港失足落箱涵 海巡、消防十多人救援
花蓮豐濱鄉石梯漁港昨晚有釣客不慎失足墜落約7公尺深的箱涵，頭、腳受傷，海巡署第一二岸巡隊石梯漁港安檢所、豐濱消防分隊共十多人暗夜合力救援，眾人列隊拉著繩索「一二三、一二三」慢慢拉抬，將傷者拉出箱涵，送醫治療，沒有生命危險。
家住光復鄉的21歲曾姓男子，昨晚8時許與2名親友一同到石梯漁港疑似要垂釣，但3人抵達不久，疑因港區紅燈塔處昏暗、視線不清，曾姓男子不小心跌落約兩層樓高的箱涵。
同行親友發現，晚間8時42分撥打118專線求救，海巡署第九巡防區指揮部隨即派遣石梯漁港安檢所人員前往救援，並通報豐濱消防分隊一同處理。
救援人員到場後，發現曾男僅頭部及右腳挫傷，意識清楚，由石梯安檢所少校所長梁麥傑等人安撫情緒，並與豐濱分隊員一同將曾男抬上擔架固定後，上方包括曾男親友、石梯安檢所人員等近10人合力拉著繩索，慢慢拉抬，晚間9時33分將曾男拉離箱涵，經過檢傷及包紮後，送往衛福部花蓮醫院豐濱分院治療。
海巡署第九巡防區表示，石梯漁港港區禁止垂釣，海巡人員都會巡邏，若發現有民眾擅闖釣魚，即會蒐證後送請縣府裁罰。此外，海巡署在民眾易從事水上活動場域的鄰近安檢所，均提供免費救生衣可借用，請民眾踴躍借用，若在岸際及港區發現有人溺水或其他案件，可撥打118專線，海巡署會即時處理。
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