疫情悶太久少年想到動物園看動物 迷路捷運站警助返家

新北市一名領有身心障礙證明的李姓少年，在家裡悶太久，日前竟獨自一人離家，搭乘捷運要到動物園看動物，但獨自一人的他卻在捷運站迷路，身上也沒有帶證件、說不出住家地址，幸好遇到轄區文山一警分局警員，安全送他返家。

日前台北市文山一警分局指南派出所所長林建良、警員陳彥甫擔服巡邏勤務，巡簽動物園捷運站時，遇到捷運站人員通報，一名精神有狀況的少年在捷運站內徘徊許久，員警趕緊上前關心詢問。

李姓少年領有身心障礙證明，因為疫情關係在家待太久想看動物，就自行外出搭乘捷運到動物園站，但他卻在捷運站內迷路，站務人員發現後，通報員警到場處理，現場處理員警嘗試與少年交談，希望知道他住籍或家屬資訊，但少年回答時語意不清，只知道少年姓名。

少年也沒有攜帶任何證件，一時陷入膠著，警方只能先將他帶回派出所，提供便當及飲料讓少年充飢止渴，員警藉由聊天方式多方查詢，最後查出少年領有身心障礙證明，居住新北市土城區，警方趕緊聯繫家屬到派出所接人，少年臨走前頻頻向警方表達感謝。