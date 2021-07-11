水塔內傳陣陣敲打聲 桃園警消查看驚見虛脫員工

桃園市警消日前接獲民眾報案，指某餐廳2樓的水塔傳出陣陣「碰碰」聲，疑似有人受困，警消到場後發現一名男子倒臥3公尺深水塔底部，無精打采，原來是男員工清理水塔中暑、不慎跌落受困近半小時，以繩索救出後經補充水分，幸無大礙。

桃園區警消8日上午接獲民眾報案，稱中正路上某燒烤餐廳2樓水塔傳出陣陣敲打聲，疑似有人受困。

消防人員10時55分抵達現場，爬上3公尺高水塔一看，發現該餐廳陳姓男員工（24歲）受困底部，雖然意識清楚但有中暑脫水現象，四肢疲軟無力。2名消防人員在男子大腿、胸口各套上一圈繩索，於11時23分合力將他拉出。

陳男脫困時已全身虛脫，經消防人員立即補充水分，稍事休息後休息後才爬梯下樓。