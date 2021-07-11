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影／男子廟外參拜起口角 警方：疫情祈福應心平氣和

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南蘇姓男子昨天上午10點多到北區開基玉皇宮正殿外參拜，他站在供桌前蓋金紙章印，廟方執事人員請他挪一下到桌邊，蘇竟口出惡言，轄區警方接獲報案到場了解，蘇和廟方執事人員和解未提告。警方今天說，防疫期間，民眾悶太久了，到廟外參拜應該心平氣和，避免衝突。

台南有網友今天在爆料公社PO文，指出這名男子在大家拜拜的正前蓋金紙章，信徒跪拜都拜到他，廟方人員請他挪一下到桌邊側身站，男子一氣之下對廟方人員罵三字經。

轄區台南市警五分局北門派出所，昨天上午10點40分接獲民眾到案，警員到場了解。警方說，蘇姓男子（37歲）因參拜方式和廟方執事人員起口角衝突，蘇有點情緒失控，警方到場後已恢復情緒，並和廟方人員達成和解，最後並未提告。

北門派出所長黃正治說，雖然疫情逐漸趨緩，但不少寺廟仍未開放入內參拜，信徒在廟外參拜，應該心平氣和，各退讓一步，避免為了向神明祈福起口角衝突。

台南市男子因參拜方式和廟方人員起口角，警方到場處理。圖／翻攝自爆料公社
台南市男子因參拜方式和廟方人員起口角，警方到場處理。圖／翻攝自爆料公社
台南市男子因參拜方式和廟方人員起口角。圖／翻攝自爆料公社
台南市男子因參拜方式和廟方人員起口角。圖／翻攝自爆料公社

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