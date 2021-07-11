林口警分局二線三星組長運動不戴口罩 被民眾錄影爆料

新北市林口警分局二線三星保防組長楊子林，本月3日在分局後側1處停車場未戴口罩繞圈快走，被民眾錄影向媒體爆料。對此，楊子林指稱是因為運動太喘加上場地空曠，才會脫下口罩，他坦承犯錯並道歉，警方則表示將予行政處分並移請衛生單位裁罰。

據了解，楊子林是在3日星期六傍晚5時許，穿著便衣運動服獨自前往停車場繞圈快走運動，由於未戴口罩，被民眾錄影蒐證並向媒體爆料，影片中可以看出，場內停放汽車很稀少、除了楊子林以外並沒有其他人走動。

爆料民眾聲稱，楊子林在停車場散步約30分鐘，民眾曾打電話報警，但是沒有員警到場取締，後來趨前規勸戴上口罩，楊子林仍不願接受勸導，最後看到他走進林口警分局側門，於是拿著影片向值班台詢問，方知他是1名組長。

林口警分局說明，警方昨天接獲媒體詢問才知此事，隨即展開調查，保防組長楊子林確實在戶外未戴口罩違反防疫三級警戒規定，待明天星期一上班，將開會討論做出行政處分，同時函請衛生局依法裁罰。至於民眾是否曾檢舉，但無員警到場取締，還要再查。