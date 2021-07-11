台南退休教授上月底山區果園採芒果失聯 今尋獲遺體

77歲葉姓教授6月30日到所有台南玉井山區芒果園採芒果卻失蹤，警消連日來山區協尋，今上午9點25分在一處山崖發現疑似葉的遺體，家屬上山後已確認身分無誤。

據知，葉是某科大退休教授，與妻子住在台南市區，約30年前在玉井斗六山購買一片山坡地果園，假日都會到果園，最近正值芒果期，上月30日到玉井果園後下午家人不見他回家，曾打電話聯絡，葉姓老翁在電話中說自己走到鄰居家的芒果園，卻走不出來，手機已快沒電，電話斷訊後失蹤至今。

玉井消防分隊在葉姓老翁失蹤的芒果園設前進指揮所，以小木屋為熱區擴大搜救，從每天上午8點至下午5點，每一梯次都動員數十人，整座斗六山走過多次，但只發現老翁用過的鐮刀及背包，擔心他可能失足滑下山谷，特搜人員也垂降下去尋找但也未發現。