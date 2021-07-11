高雄7旬婦打完疫苗返家失聯 好友憂意外報警結局超展開

高雄72歲傅姓婦人9日打完疫苗後鬧失聯，謝姓民眾聯絡不上，擔心傅婦打完疫苗後身體不適在家發生意外，索性報警求助，警方昨下午3時許到傅婦家門前，大聲叫喊也沒人應答，正當準備會同里長破門查看時，傅婦才緩緩從家中走出「我在睡覺啦」，結束一場虛驚。

在鳳山工作的傅婦9日接種疫苗，一起工作的謝姓同事卻一直沒辦法聯繫上傅婦，由於疫苗接種副作用案例頻傳，謝姓同事憂心傅婦在家出意外，昨天下午2時許報警求助，盼警方到傅婦家了解狀況。

警方獲報後感到傅婦住家，雖然冷氣機有在運轉，但屋內卻黑壓壓一片，即使員警大聲呼喊、敲打鋁門，都沒見人應門；警方大動作引來附近鄰居疑惑，傅婦打完疫苗後就由友人載回家休息，之後都沒見她出門，應該就在家裡，但平常喊一聲就有人回應，「怎麼這次叫喊多次都沒人應聲？」

確定屋內有人後，警方憂心傅婦在屋內安危，準備聯繫里長前來破門時，屋內終於傳來回應，看見門外聚集一群人，傅婦一臉茫然，經警方解釋來龍去脈，才不好意思地笑「我在睡覺啦！」