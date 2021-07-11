高雄婦清晨疑失神撞上警車 滿車警察幸僅1女警手部拉傷

高雄42歲黃姓婦人今清晨4時24分許，開車沿高雄市中山二路往南行駛，疑似失神未注意到前方準備左轉警車，就直往警車後方追撞，所幸巡邏車上4名員警僅1人手部輕微拉傷，黃婦則因撞擊造成手部挫傷，兩人均無大礙，雙方駕駛都無酒測情形，車禍按照一般事故流程處理。

被撞的警車屬於苓雅分局成功路派出所，今清晨執行2點至6點快打勤務時，車上載著值班主管與3名員警，沿中山二路由北往南行駛，準備左轉至四維四路時，停在左轉車道上待轉。

沒料，打上左轉方向燈加上車頂警示燈閃爍的巡邏車，仍沒辦法讓黃姓婦人注意，未煞車就往警車右後方撞擊，所幸車速不快，未造成嚴重傷亡。