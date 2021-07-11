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影／疫情提早打烊聯絡不上愛孫 阿嬤迷路警助團聚

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

目前仍值三級警戒期間，不過嘉義縣八旬梁姓阿嬤因想念住在台中的外孫，前天提著大包、小包的行李搭車到台中市，但下車後卻走錯方向，當晚體力不支被人發現蹲坐在路旁騎樓，警方獲報後，透過人臉辨識系統，聯絡到梁嬤的外孫，梁嬤孫子也驚訝「怎麼沒先打電話」，經詢問才知，阿嬤打到孫子經營餐飲店的電話，疫情期間早休息，才沒接到梁嬤電話，但還好有熱心市民、警方協助團聚。

台中市第三警分局健康所警員謝博淵、楊建偉，前晚9時許獲報，南平路的騎樓有迷失老人需警方協助，警方到場發現梁姓阿嬤（81歲）蹲坐在騎樓，神情有些疲累，手上還拎著大包小包的行李。

員警先攙扶梁嬤到旁邊休息，從言談中得知，原來梁嬤想念孫子，當天中午從嘉義搭乘客運來台中探親，下車後卻認錯孫子家的方向，往反方向一直走到天黑，直到筋疲力竭蹲坐在騎樓休息，才被熱心市民發現，市民協助撥打阿嬤提供的電話，聯絡家人，但電話都無人接聽，只好通知警方到場。

員警透過人臉辨識系統順利查到梁嬤資料，並輾轉查出阿嬤在台中外孫家，因梁嬤體力透支，員警直接將阿嬤載至距離5公里外的外孫家。

梁嬤外孫看到梁嬤時，驚訝「怎麼來都沒打電話」，經詢問阿嬤後才知，阿嬤出發前有打電話到外孫經營的餐飲店，但一樓的電話是餐飲店的專線，疫情期間店面提早打烊，所以才沒接到阿嬤電話，梁嬤外孫也感謝警方，疫情期間提供協助，讓阿嬤沒有露宿街頭。

第三警分局提醒，疫情期間許多民眾配合防疫，無法返鄉探親，民眾可透過電話、視訊等方式關懷家中長輩，如長輩曾有走失紀錄，可為其申請防走失愛心手鍊，或讓其隨身攜帶便於協尋的資訊，以利走失被尋獲時，能迅速聯繫上家屬。

嘉義縣梁姓阿嬤在前天因想念台中外孫，搭車到台中下車卻走錯方向，幸好熱心市民、警方協助，才讓阿嬤與孫子團聚。圖／第三警分局提供
嘉義縣梁姓阿嬤在前天因想念台中外孫，搭車到台中下車卻走錯方向，幸好熱心市民、警方協助，才讓阿嬤與孫子團聚。圖／第三警分局提供

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