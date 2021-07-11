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上百根圓柱從貨車滾落 警方急助善後

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一輛貨車日前載滿橡膠木圓柱，行經台中市后里區時，貨車在陡坡彎道轉彎時，上百根橡膠木圓柱掉落，滾散地面，大甲警分局員警到場協助，先清出一線車道供車輛通行，後續警力到場，共同協助駕駛處理，恢復交通。

台中市警局大甲分局義里派出所員警紀志忠7月8日執行勤務，巡經后里區三豐路四段風鼓崎時，發現一輛大貨車裝載約400根橡膠木圓柱，在陡坡彎道轉彎時，貨物不慎散落整個車道影響行車安全，員警見狀立即通報巡邏警力到場支援指揮疏處，緊急清出一車道供其他車輛通行，並將巡邏車警示燈打開輔以擺設交通錐疏導管制車流，待後續支援警力到場協助後始順利排除障礙物。

意外發生處是台13線交通要道，南通豐原北通三義，車流量大且因係陡坡彎道車速較快，若後方車輛未察覺前方道路有狀況，恐將造成更嚴重的交通事故，羅姓駕駛疑似車上貨物未綑綁牢固，加上離心力使貨物飛散，幸好當時沒有砸到其他車輛或導致機車騎士摔倒。

現場經警方積極協助撿拾障礙物，快速將散落一地數百根橡膠木圓柱搬離，才讓交通恢復順暢，羅姓駕駛頻頻點頭向警方表達感謝也對自己的一時疏忽，影響用路人行車安全感到抱歉。

義里派出所長王永興呼籲，駕駛人在汽車裝載貨物時應捆綁固定牢固，避免車輛行駛時因晃動或轉彎而有鬆脫掉落情形，確認貨物綑綁完善安全後始得上路，若裝載貨物飛散、掉落影響交通，依道路交通管理處罰條例第30條1項2款最高可處1萬8000元以下罰鍰。

一輛貨車陡坡轉彎時，上百根橡膠木圓柱散落整個車道，台中市大甲警分局員警到場協助排除。圖／警方提供
一輛貨車陡坡轉彎時，上百根橡膠木圓柱散落整個車道，台中市大甲警分局員警到場協助排除。圖／警方提供
一輛貨車陡坡轉彎時，上百根橡膠木圓柱散落整個車道，台中市大甲警分局員警到場協助排除。圖／警方提供
一輛貨車陡坡轉彎時，上百根橡膠木圓柱散落整個車道，台中市大甲警分局員警到場協助排除。圖／警方提供

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