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影／台中太平5間鐵皮工廠 凌晨被火吞噬婦人帶孫子逃出
台中市太平區成功東路5家鐵皮屋工廠今凌晨發生火警，現場火舌、濃煙竄出，消防人員據報出動8個消防分隊前往灌救，迅即半個小時就把火勢控制，亦無人傷亡，起火原因調查中。
據指出，消防人員到場後，發現一家冷氣維修工廠已火舌四竄、全面燃燒，相連的鐵皮工廠也被波及，且因為工廠裡面有易燃物，不時傳出傳出爆炸聲。
消防人員一面灌水搶救，一面動用破壞工具把無人在的鐵皮大門破壞，再牽水線入內噴灌，總計有5個門牌號碼的鐵皮工廠被燒毀。
一名抱著滅火器的婦人表示，因火勢來的又急又快，她和孫子要滅火時已經來不及了，連皮包都還來不及拿，兩人就趕緊逃出來了。
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