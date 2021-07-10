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高雄打火英雄燙傷40% 市府：不讓同仁與家屬獨自面對

聯合報 / 記者陳弘逸邱奕能／高雄即時報導

高雄市消防局岡山分隊隊員盧宗明日前參與螺絲工廠火災救援任務，不慎跌落約1.5公尺深油槽，造成全身40％燒燙傷，目前仍在加護病房。今天下午，市長陳其邁、消防局長李清秀與盧父視訊表達關心，允諾會全力協助後續各項需求。

38歲消防隊員盧宗明6月25日晚間參與岡山區螺絲工廠火警救援，與帶班小隊長進入火場滅火，不慎跌入廢棄油坑，當下熱油滲入他消防裝備內，造成手腳肢體2至3度燒燙傷，受傷面積達40%。

這次意外，造成盧宗明手、腳與臀部嚴重燙傷，及左上肢肱骨骨折，送醫歷經多次清創、植人工皮手術，目前仍在加護病房治療。今天下午，市長陳其邁在防疫記者會後，與消防局長李清秀以視訊方式向盧父表達關懷。

陳其邁告訴盧父，請盧宗明安心療傷、也請盧爸爸放寬心，市府及消防局會全力協助，尤其是醫療費用支出，不會讓同仁及家屬自行負擔，包括後續各項慰問金及保險給付等，市府都會協助處理。

盧宗明父親說，感謝這段期間各界關心，也感激消防局、第五大隊、民代、義消、婦宣團體的慰問與協助，讓他們不孤單

高雄市長陳其邁（左）今天下午透過視訊向盧宗明父親表示關心。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁（左）今天下午透過視訊向盧宗明父親表示關心。圖／高雄市政府提供
高雄消防隊岡山分隊隊員盧宗明日前參與螺絲工廠滅火時，不慎跌落約1.5公尺深油槽內，造成全身40％燒燙傷，目前仍在加護病房治療。本報資料照片
高雄消防隊岡山分隊隊員盧宗明日前參與螺絲工廠滅火時，不慎跌落約1.5公尺深油槽內，造成全身40％燒燙傷，目前仍在加護病房治療。本報資料照片
高雄市長陳其邁（左）、消防局長李清秀今天透過視訊向受傷的消防隊員家屬表達關心。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁（左）、消防局長李清秀今天透過視訊向受傷的消防隊員家屬表達關心。圖／高雄市政府提供

陳其邁 岡山

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