影／瑞芳一間民宅大火燒毀無人受困 起因可疑警消調查

新北市瑞芳區柴寮路一間民宅，今天晚間9點多發生大火，火光竄天，現場為1樓RC構造平房起火，幸好無人在屋內，半小時撲滅火勢，起火原因不明，消防局將採證調查釐清。

消防局晚間9點多獲報，瑞芳區柴寮路一間1樓RC構造平房起火，消防人員到場時民房陷入火海，幸好當時屋內沒有人，無人員受傷受困，約半小時後撲滅，燃燒面積約20平方公尺，消防局第六大隊出動5分隊，1中隊，1大隊，42人，各式車輛17輛。