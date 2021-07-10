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影／瑞芳一間民宅大火燒毀無人受困 起因可疑警消調查

聯合報 / 記者游明煌／即時報導

新北市瑞芳區柴寮路一間民宅，今天晚間9點多發生大火，火光竄天，現場為1樓RC構造平房起火，幸好無人在屋內，半小時撲滅火勢，起火原因不明，消防局將採證調查釐清。

消防局晚間9點多獲報，瑞芳區柴寮路一間1樓RC構造平房起火，消防人員到場時民房陷入火海，幸好當時屋內沒有人，無人員受傷受困，約半小時後撲滅，燃燒面積約20平方公尺，消防局第六大隊出動5分隊，1中隊，1大隊，42人，各式車輛17輛。

瑞芳警分局員警到達現場協助交通管制，15輛消防車、警義消約52名到場，現場火勢撲滅後，經初步勘查，現場全面燃燒，起火點及原因無法判定，房屋近損毀，沒有人員傷亡，分局鑑識人員協助消防局火調科調查，以釐清是否為人為縱火或其他原因。

瑞芳一間民宅大火燒毀無人受困。起因可疑警消調查。記者游明煌／翻攝
瑞芳一間民宅大火燒毀無人受困。起因可疑警消調查。記者游明煌／翻攝
瑞芳一間民宅大火燒毀無人受困。起因可疑警消調查。記者游明煌／翻攝
瑞芳一間民宅大火燒毀無人受困。起因可疑警消調查。記者游明煌／翻攝
瑞芳一間民宅大火燒毀無人受困。起因可疑警消調查。記者游明煌／翻攝
瑞芳一間民宅大火燒毀無人受困。起因可疑警消調查。記者游明煌／翻攝

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