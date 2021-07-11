網紅草爺違反群聚規定 道歉應做正確示範

草爺日前才剛投入防疫公益活動。圖／紅心字會提供 百萬網紅「含羞草日記」的草爺江治緯直播群聚。他今晚在社群媒體上道歉表示，防疫當前沒有藉口，不論任何理由、任何人都應遵守防疫規範，身為公眾人物，更要做好正確示範。

江治緯今天凌晨IG開直播，和另一名網紅「鳳梨鼠薯」對著鏡頭相互乾杯，不過直播近尾聲，鏡頭卻帶到身後和10多名友人群聚，且多人未戴口罩，有粉絲留言提醒違反「室內社交聚會最多5人」群聚規定。

草爺晚間社群媒體發文道歉「防疫當前，我沒有藉口，不論任何理由、任何人都應該要落實並遵守防疫規範，我身為公眾人物，更應當要做好正確防疫示範。」

聲明表示，指揮中心已宣布有關微解封的相關辦法與措施，「我個人認為，三級警戒還沒解除，『微解封』是適度鬆綁，也是為了要穩定部分社會運作、維持經濟活動所制定的辦法，並非是要讓我們產生鬆懈的心態。」

文末更再次道歉「即使『微解封』，我也會要更謹慎地做好防疫工作，配合指揮中心的防疫指引，避免發生類似的事件。」並願意接受相關單位依法進行後續處理。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，由於直播畫面中有人疑設籍南投草屯，南投縣政府衛生局被問到這個問題回應指出，會去了解直播影片內容，若真的室內同時聚集10多人，已違反室內5人以上群聚規定，依傳染病防治法，每人可處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。