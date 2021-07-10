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影／貨車尾在平交道被火車撞上大甩尾 車廂瞬間分解

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

吳姓男子駕駛的貨車，今晚9時許行經嘉義市宏仁女中平交道，貨車通過平交道在忠孝路口停紅燈時，未注意車尾還在平交道上，被南下往嘉義的2233次區間車撞上，貨車180度大甩尾卡在路旁，車身分解、嚴重受損，所幸吳男未受傷，事故原因鐵路警察調查中。

34歲吳姓男子表示，公司從事麵包製作，他今晚到嘉義市各處回收麵包盒，晚上約9時23分從宏仁女中經過平交道後，在忠孝路口剛好遇到紅燈就停車，過去沒有走過這個路段，不知道車尾還在平交道上，也未聽到火車來的平交道警示聲。

2233次南下區間車經過時，疑剛好衝撞到貨車左後方，貨車被撞到後180度大甩尾，貨車廂完全分解卡在平交道旁護欄，車上的麵包盒散落一地，所幸吳姓駕駛只受到驚嚇、人未受傷。

列車撞擊到小貨車後緊急煞車，車上乘客虛驚一場，所幸都沒有人受傷，警方對吳姓男子酒測，酒測值為0， 鐵路局工務段立即到場將周邊受撞物排除後，列車約10點02分啟動離開。

吳姓男子的貨車被區間車撞上，180度甩尾倒在路旁， 車廂被撞爛、分解。記者卜敏正／攝影
吳姓男子的貨車被區間車撞上，180度甩尾倒在路旁， 車廂被撞爛、分解。記者卜敏正／攝影
吳姓男子的貨車被區間車撞上，180度甩尾倒在路旁， 車廂被撞爛、分解。記者卜敏正／攝影
吳姓男子的貨車被區間車撞上，180度甩尾倒在路旁， 車廂被撞爛、分解。記者卜敏正／攝影
吳姓男子的貨車被區間車撞上，180度甩尾倒在路旁， 車廂被撞爛、分解。記者卜敏正／攝影
吳姓男子的貨車被區間車撞上，180度甩尾倒在路旁， 車廂被撞爛、分解。記者卜敏正／攝影
吳姓男子的貨車被區間車撞上，180度甩尾倒在路旁， 車廂被撞爛、分解。記者卜敏正／攝影
吳姓男子的貨車被區間車撞上，180度甩尾倒在路旁， 車廂被撞爛、分解。記者卜敏正／攝影
吳姓男子的貨車被區間車撞上，180度甩尾倒在路旁， 車廂被撞爛、分解。記者卜敏正／攝影
吳姓男子的貨車被區間車撞上，180度甩尾倒在路旁， 車廂被撞爛、分解。記者卜敏正／攝影

嘉義 麵包

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