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台鐵嘉市平交道火車撞貨車無人受傷 網友疑號誌有問題
台鐵嘉義市忠孝路宏仁女中前平交道，晚間8點多發生南下區間列車與貨車相撞交通事故，區間車準備進站嘉義站，列車無乘客受傷，貨車司機自行脫困未受傷。
嘉義市消防局出動人車到場處理，現場交鐵路局人員調查處理中，在地臉書社群「綠豆嘉義人」有網友貼出照片，現場撞擊力道，質疑忠孝路號誌沒有辦法跟平交道配合，肯定要出事。
台鐵晚間平交道事故。根據台鐵App顯示，受平交道事故影響，自晚間9點23分起起，民雄站至嘉義站間南下/北上列車有延誤情形，受影響車站包含民雄、嘉北、嘉義，預計回復時間晚間11點59分。
網友說，「剛剛經過好可怕人不知道有沒有事情？」，「不會又是搶快還是拋錨」，「這邊肯定要出事，忠孝路號誌沒有辦法跟平交道配合，也沒有充足的停等空間，很多車進也不是退也不是，沒有快速反應能力的駕駛，或是車輛視野沒那麼好的，就險象環生」。
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