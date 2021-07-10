與女友吵架撿東西意外落水 高雄男溺斃身亡
高市胡姓男子今天上午與黃姓女友起口角，情緒不穩走近天祥二路河堤公園附近河堤，疑撿拾東西不慎摔落愛河大排，經警消救起，但送醫仍宣告不治。
高雄市政府警察局左營分局新莊派出所上午7時多獲報，天祥二路河堤公園有人跌落愛河大排請求協助。調派警網到場管制，消防局出動8車23人，並由消防員更換潛水裝備，出動橡皮艇打撈。雖然在1小時內尋獲，但打撈上岸時已無生命跡象，經送高雄榮民總醫院急救不治。
警方調查，44歲落水胡男與33歲黃姓女友今晨騎車外出疑互起口角，胡男情緒不穩走近河堤遭黃女勸阻，但在折返過程中又發現東西掉落，結果要撿拾時就摔落大排水溝，黃女見狀趕緊報警。
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