無主女屍尋獲家屬卻因疫情無力遷葬 善願協會助後事

5年前在屏東車城海岸無身分女屍，經基隆警方查出身分是張女後，中華民國善願愛心協會無償開挖遷墳、辦告別式、安奉故鄉桃園公塔，終於踏上回家之路。善願協會理事長郭志祥今天說，死者的妹妹在桃園租屋，在一家麵攤打工，剛好碰到新冠疫情無法做生意，老闆索性關店暫停營業，已有一段時間沒有收入，沒能力負擔遷葬，也沒錢購買塔位。

張女以無名屍身分5年來被安葬在屏東無主墓區，市警局第一分局組長許耀彬重啓調查時，依亡者身上留有一串印有「苓雅鎖印行」鑰匙，分析應有地緣關係，從該區失蹤人口下手，查出無名女屍身分，並找到死者的妹妹出面，經DNA鑑定符合確認身分，8日進行遷葬。

郭志祥說，當時死者的妹妹一度懷疑許耀彬是詐騙集團，認為畢竟太久沒聯絡了，怎麼可能還會有姊姊的訊息呢。

郭志祥表示，8日善願愛心協會4名志工一早會同無名女屍妹妹來到屏東車城第一公墓，展開起掘、撿骨、火化、裝罐，善願安排賓士靈車載亡者妹妹，她緊緊棒著姊姊骨灰罈到枋寮殯儀館辦理告別式。

供桌上擺水果、鮮花、四牲、菜飯、水酒、金銀紙錢香、香爐及相關祭品。法師在一陣誦經後，妹妹容哀淒隨志工引導念念唸有詞「姊姊，今天妳終於要回家了，待會出發要過鄉、過橋、過路、過涵洞、搭車，妳跟好喔」，淚水不由自主再度潰堤。

郭志祥還說，從無名女屍變成有名有姓的張女，她是長女，有2個妹妹，早年父母離異，張女跟爸爸生活，而妹妹則與媽媽一起。彼此沒有聯結，只知父親早已往生，而母親這幾年身體垮得快，至今尚不知長女過世，也不敢告知，怕她承受不了，大家日子都過得很辛苦。

郭志祥指出，出面的妹妹在桃園租屋，在一家麵攤打工，剛好碰到新冠疫情無法做生意，老闆索性關店暫停營業，已有一段時間沒有收入。因此妹妹向許組長坦誠根本沒能力負擔遷葬、也沒錢購買塔位。許組長得知實情後立刻轉介善願愛心協會進行無償公益殯葬，開啓了無名女屍回家之路。