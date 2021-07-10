快訊

Covid-19通行證能當疫苗護照？ 陳時中回應了

台南也轉彎「逆時中」 餐廳禁止內用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無主女屍尋獲家屬卻因疫情無力遷葬 善願協會助後事

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

5年前在屏東車城海岸無身分女屍，經基隆警方查出身分是張女後，中華民國善願愛心協會無償開挖遷墳、辦告別式、安奉故鄉桃園公塔，終於踏上回家之路。善願協會理事長郭志祥今天說，死者的妹妹在桃園租屋，在一家麵攤打工，剛好碰到新冠疫情無法做生意，老闆索性關店暫停營業，已有一段時間沒有收入，沒能力負擔遷葬，也沒錢購買塔位。

張女以無名屍身分5年來被安葬在屏東無主墓區，市警局第一分局組長許耀彬重啓調查時，依亡者身上留有一串印有「苓雅鎖印行」鑰匙，分析應有地緣關係，從該區失蹤人口下手，查出無名女屍身分，並找到死者的妹妹出面，經DNA鑑定符合確認身分，8日進行遷葬。

郭志祥說，當時死者的妹妹一度懷疑許耀彬是詐騙集團，認為畢竟太久沒聯絡了，怎麼可能還會有姊姊的訊息呢。

郭志祥表示，8日善願愛心協會4名志工一早會同無名女屍妹妹來到屏東車城第一公墓，展開起掘、撿骨、火化、裝罐，善願安排賓士靈車載亡者妹妹，她緊緊棒著姊姊骨灰罈到枋寮殯儀館辦理告別式。

供桌上擺水果、鮮花、四牲、菜飯、水酒、金銀紙錢香、香爐及相關祭品。法師在一陣誦經後，妹妹容哀淒隨志工引導念念唸有詞「姊姊，今天妳終於要回家了，待會出發要過鄉、過橋、過路、過涵洞、搭車，妳跟好喔」，淚水不由自主再度潰堤。

郭志祥還說，從無名女屍變成有名有姓的張女，她是長女，有2個妹妹，早年父母離異，張女跟爸爸生活，而妹妹則與媽媽一起。彼此沒有聯結，只知父親早已往生，而母親這幾年身體垮得快，至今尚不知長女過世，也不敢告知，怕她承受不了，大家日子都過得很辛苦。

郭志祥指出，出面的妹妹在桃園租屋，在一家麵攤打工，剛好碰到新冠疫情無法做生意，老闆索性關店暫停營業，已有一段時間沒有收入。因此妹妹向許組長坦誠根本沒能力負擔遷葬、也沒錢購買塔位。許組長得知實情後立刻轉介善願愛心協會進行無償公益殯葬，開啓了無名女屍回家之路。

在枋殯辦理告別式時，志工提供4萬元慰問金給死亡妹妹，然後依家屬需求，由善願同仁集資進故鄉桃園公塔。

因疫情沒收入無名屍家屬無力遷葬，善願無償遷墳、晉塔。圖／中華民國善願愛心協會提供
因疫情沒收入無名屍家屬無力遷葬，善願無償遷墳、晉塔。圖／中華民國善願愛心協會提供
因疫情沒收入無名屍家屬無力遷葬，善願無償遷墳、晉塔。圖／中華民國善願愛心協會提供
因疫情沒收入無名屍家屬無力遷葬，善願無償遷墳、晉塔。圖／中華民國善願愛心協會提供
因疫情沒收入無名屍家屬無力遷葬，善願無償遷墳、晉塔。圖／中華民國善願愛心協會提供
因疫情沒收入無名屍家屬無力遷葬，善願無償遷墳、晉塔。圖／中華民國善願愛心協會提供
因疫情沒收入無名屍家屬無力遷葬，善願無償遷墳、晉塔。圖／中華民國善願愛心協會提供
因疫情沒收入無名屍家屬無力遷葬，善願無償遷墳、晉塔。圖／中華民國善願愛心協會提供

延伸閱讀

鄭文燦視察接種站 桃園16日起50至64歲打疫苗

1串鑰匙解開5年前無名女屍之謎 善願免費遷葬終回故鄉

新北：Garmin染疫個案 循程序通報桃園未延遲

上半年六都桃園買氣最旺 每百戶家庭2.7戶購屋

相關新聞

看準疫情店家歇業 竊嫌雙北一個月犯案近30起竊案

台灣疫情嚴峻，尤其雙北地區仍持續嚴防出現缺口，許多商家也暫時歇業，但有竊賊看準這波時機，竟趁機在雙北地區行竊，蔡姓慣竊（...

影／賓士轎車拋錨好緊張 警察這個動作化解危機

好緊張！一輛白色賓士轎車無端停在台中市北區忠明路快車道上，車上蔡姓夫妻相當緊張，愛車無端「罷工」，後面來車猛按喇叭，他們...

同島一命挺台北警 4台中市民贈50箱運動飲料

台北市警察的辛苦，台中人也看得見！國內新冠肺炎疫情尚未平穩，尤其雙北地區近期疫情持續嚴峻，台中的藍姓、林姓、藍姓及洪姓等...

影／金大生海邊戲水慶畢業 受困礁石還被開罰

新冠肺炎疫情來方興未艾，全國自5月19日起提升為三級警戒，至今還未降級，但昨晚卻有6名金門大學學生為慶祝學長畢業，相約至...

無主女屍尋獲家屬卻因疫情無力遷葬 善願協會助後事

5年前在屏東車城海岸無身分女屍，經基隆警方查出身分是張女後，中華民國善願愛心協會無償開挖遷墳、辦告別式、安奉故鄉桃園公塔...

影／警界古天樂挽袖捐熱血 台中捐血請吃牛排、送雨傘

新冠肺炎全國三級警戒延長至7月26日，全國各站捐血人數直落，各類血型血液庫存量不足，台中市第四警友辦事處今、明舉辦捐血送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。