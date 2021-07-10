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影／賓士轎車拋錨好緊張 警察這個動作化解危機

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

好緊張！一輛白色賓士轎車無端停在台中市北區忠明路快車道上，車上蔡姓夫妻相當緊張，愛車無端「罷工」，後面來車猛按喇叭，他們倆站在路旁不知所措。所幸警察巡邏發現，警民合力將轎車推到路旁臨時停車，順利化解車輛卡關危機。

前天晚上8時許，台中市第二警分局立人所巡佐邱火生、警員陳玫君巡經北區忠明路段，見一輛白色賓士轎車靜止在快車道上，一動也不動，後方車潮不斷鳴按喇叭，警方趕緊下車查看。

原來40多歲的蔡姓夫妻有事外出，車子開到一半突然熄火，蔡姓先生多次嘗試發動未果，雖然已打電話向拖吊車求援，但吊車還沒到場，他們也不知道如何移動車輛，只好站在路旁乾著急。

警方當機立斷，車輛拋錨位置在快車道上，為了避免深夜視線不佳，後方車輛發生危險，警方請蔡男坐在駕駛座控制方向盤，警方則在轎車後方推車，將轎車推到路邊臨時停車，恢復交通順暢。

蔡姓車主在駕駛座控制方向盤，警方在轎車後方協助推車，順利將故障車輛移至路旁停放。圖／讀者提供
蔡姓車主在駕駛座控制方向盤，警方在轎車後方協助推車，順利將故障車輛移至路旁停放。圖／讀者提供
蔡姓車主在駕駛座控制方向盤，警方在轎車後方協助推車，順利將故障車輛移至路旁停放。圖／讀者提供
蔡姓車主在駕駛座控制方向盤，警方在轎車後方協助推車，順利將故障車輛移至路旁停放。圖／讀者提供

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