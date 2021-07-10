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看準疫情店家歇業 竊嫌雙北一個月犯案近30起竊案
台灣疫情嚴峻，尤其雙北地區仍持續嚴防出現缺口，許多商家也暫時歇業，但有竊賊看準這波時機，竟趁機在雙北地區行竊，蔡姓慣竊（40歲）在西門町犯下十七件竊案，新北市犯下11件，萬華警分局循線調查，昨天前往新北市三重區逮人，起獲部分贓物，訊後依竊盜罪送辦。
警方指出，蔡嫌從6月5日到7月3日，涉嫌在西門町鎖定店家行竊，他發現店家歇業關門，就施用工具撬開門鎖進入搜刮，若是營業店家，就找店員攀談再趁機偷走商品。
一個月內，蔡嫌雙北地區至少犯下28件竊案，只要能偷的物品他都會手，小至遙控器，大到名牌包，僅西門町店家損失達40多萬元。
蔡嫌平常無所事事，專職偷竊為生，每次犯案時，都會找來兩名同夥擔任把風工作，行竊則自己下手，得手後立即變現，目前警方仍在清查他是否還有其他案件涉入。
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