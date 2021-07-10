同島一命挺台北警 4台中市民贈50箱運動飲料

台北市警察的辛苦，台中人也看得見！國內新冠肺炎疫情尚未平穩，尤其雙北地區近期疫情持續嚴峻，台中的藍姓、林姓、藍姓及洪姓等4名熱心市民，雖只是普通受薪階級及上班族，但看見媒體報導北部警察為防疫工作投入大量人力，十分辛苦，尤其是鎮守台北火車站的中正一警分局，不但要協助輔導街友遵守防疫規定避免防疫破口，還要處理總統府及疾管署周邊勤務，體力及水分需求量大，便相約共同籌募資金購買運動飲料50箱昨天送到，以實際行動為警察人員加油打氣，補充體力。

近期許多慈善團體及民間企業，熱心贊助物資給警界，但對於遠從台中來的熱心物資，中正一警分局仍感到非常意外也十分窩心，充分體會到「同島一命」不只是口號，更是全台不分南、北，團結一心的展現。

警方稱呼這四人為「台中四君子」，他們用行動支持員警防疫工作，以一己之力拋磚引玉，捐贈物資做警察的堅強後盾，讓員警能保持體力，持續守護人民，挺過疫情難關。