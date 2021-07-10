影／警界古天樂挽袖捐熱血 台中捐血請吃牛排、送雨傘

新冠肺炎全國三級警戒延長至7月26日，全國各站捐血人數直落，各類血型血液庫存量不足，台中市第四警友辦事處今、明舉辦捐血送牛排、雨傘活動，今天上午不少員警挽袖，其中有「警界古天樂」封號的巡官陳家漢也響應，一口氣捐500CC熱血，希望民眾一齊響應做愛心。

有鑑於防疫期間各地鬧血荒，台中市第四警友辦事處秘書長廖顯霈發起市民響應捐血活動，並獲台中市警察局第四分局分局長許明耀支持，以行動挽袖捐熱血，挺醫療體系。

今、明(兩天，中港捐血中心(台中市台灣大道四段1176號)上午8點到晚上8點，舉辦民眾響應捐血即可「免費吃牛排、贈晴雨傘」等活動，希望提高民眾出門捐血意願。

今天捐血中心湧入許多員警獻愛心，其中長相神似香港藝人古天樂、台中市第四警分局巡官陳家漢也到場響應，陳一口氣捐出500CC熱血，並指出防疫期間全國各地血荒，希望民眾能踴躍捐血，一起挽袖守護台灣。