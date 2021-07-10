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高雄9名男女群聚打牌 收拾乾淨仍被識破開罰
全國疫情三級警戒再延長，但仍有民眾不聽勸群聚打牌。高雄苓雅警分局昨晚查獲張姓男子等9名男女在公寓內群聚打牌，雖然警方入內時眾人都已收拾乾淨，但仍因違反規定，依法開立舉發通知單。
據了解，張男（24歲）與陳姓女友、王姓、宗姓友人等，一同在苓雅區武信路上某公寓租屋，昨晚4人因等不到解封，一時無聊就找來王姓、陳姓、蘇姓等5名友人，到公寓內聊天打牌。
苓雅警分局三多路派出所昨晚9點多接獲報案後，火速趕到現場，由於公寓鐵門緊閉，屋內又不時傳出談笑聲，警方立即大聲要求張男等人開門配合警方稽查。
警員進入前，張等人早已將遊戲的牌具收好，不過他們不僅違反室內5人以上群聚規定，還未配戴口罩，警方在全程錄影蒐證後，9人全依傳染病防治法規定，函報衛生局裁罰。
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