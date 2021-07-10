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欠債遭強擄恐嚇 新北警火速10分鐘救援成功

中央社 / 新北10日電

林姓男子疑因債務糾紛8日被陳男等人當街擄走囚禁，遭恐嚇不還錢就賠命。林男趁隙報警求救，警方火速在10分鐘內鎖定位置，成功救出林男，全案訊後依妨害自由等罪嫌將陳男等4人送辦。

新北市政府警察局110報案專線8日上午11時許接獲一通短短3秒的報案電話，對方聲稱：「我被綁架，快來救我！」警方不敢大意，立即透過GIS（地理資訊系統）鎖定位置，並通報轄區三重警分局。

警方趕至現場，攔下2輛可疑車輛，要求車上5人下車受檢，卻被反嗆憑什麼攔查，員警靈機一動回撥報案者電話，接著就聽見車中林男的手機響起，且近看他頭上還有流血痕跡。

警方隔離查證時，林男立刻坦承自己就是被綁架的報案人，警方同時在車上搜出改造手槍1把、子彈4顆、鎮暴槍及鎮暴彈113顆、開山刀、鋁棒、西瓜刀及毒品安非他命等物品。

警方初步調查，54歲林姓男子和52歲陳姓男子等人合夥投資比特幣失利，積欠約新台幣280萬元債務，但林男認為遭陳男等人設局，拒絕償還債務並避走天涯，未料7日在台北市街頭遭陳男等人擄走囚禁，期間不但搶走其身上金項鍊、飾品及現金，還遭痛打凌虐，恐嚇他不還錢將殺害其性命。

警方表示，全案訊後依違反刑法妨害自由、強盜及毒品及槍砲彈刀防制條例等罪嫌，將陳男等4嫌移送新北地檢署偵辦。

債務 毒品

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