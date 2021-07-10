防疫期間超速件數增 北市警加強取締易肇事路段

台北市交通警察大隊今天表示，統計5月16日至6月30日交通事故數據，機車受傷人數最高、18至25歲占多數，防疫期間，違規超速件數也增加，即日起針對易肇事路段加強取締。

台北市警察局交通大隊發布新聞資料指出，經統計5月16日至6月30日交通事故受傷人數共808人，機車受傷人數700人為最高，機車受傷年齡層又以18至25歲占多數，分析年輕機車駕駛肇事原因都跟行車速度有關。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情警戒第3級從5月19日開始，北市警交通大隊統計防疫警戒期間數據發現，違規超速件數比同期增加，研判因車流減少，駕駛易車速過快。

警方指出，暑假將屆，除提醒年輕機車駕駛注意行車安全外，為防制超速及危險駕車，即日起針對違規熱點及易肇事路段加強取締，包含仰德大道、環河北路、市民大道、羅斯福路6段、民權大橋等處，將設移動式測速照相儀器，並規劃攔檢取締勤務。

警方表示，依道路交通管理處罰條例規定，車輛所有人允許無駕者駕駛其車輛，可處新台幣6000元以上、1萬2000元以下罰鍰，並記違規紀錄1次，另將駕照提供給無駕照者，租借共享電動機車，可依規定，吊扣駕照3個月。