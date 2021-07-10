影／金大生海邊戲水慶畢業 受困礁石還被開罰

新冠肺炎疫情來方興未艾，全國自5月19日起提升為三級警戒，至今還未降級，但昨晚卻有6名金門大學學生為慶祝學長畢業，相約至金門復興島與草嶼間海灘戲水，還受困在海上礁石，後經消防局以橡皮艇救援，才成功脫困；但6人被救上岸，卻被發現都未依規定配戴口罩，金湖分局今天表示，將依傳染病防治法，將他們函報衛生局裁處。

金湖分局副分局長蔡志慶今天上午表示，昨晚20時許接獲通報，於金沙鎮青嶼海灘有民眾受困需要救援，到場卻發現是6名大學生為慶祝學長畢業，相約至復興島與草嶼間海灘戲水，沒想到6名學生因不諳水域潮汐，而受困草嶼前方島礁，嗣經協助救援上岸後，竟發現這群學生均未依規定配戴口罩，警方將依法函報衛生局裁處。