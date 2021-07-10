聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／金大生海邊戲水慶畢業 受困礁石還被開罰
新冠肺炎疫情來方興未艾，全國自5月19日起提升為三級警戒，至今還未降級，但昨晚卻有6名金門大學學生為慶祝學長畢業，相約至金門復興島與草嶼間海灘戲水，還受困在海上礁石，後經消防局以橡皮艇救援，才成功脫困；但6人被救上岸，卻被發現都未依規定配戴口罩，金湖分局今天表示，將依傳染病防治法，將他們函報衛生局裁處。
金湖分局副分局長蔡志慶今天上午表示，昨晚20時許接獲通報，於金沙鎮青嶼海灘有民眾受困需要救援，到場卻發現是6名大學生為慶祝學長畢業，相約至復興島與草嶼間海灘戲水，沒想到6名學生因不諳水域潮汐，而受困草嶼前方島礁，嗣經協助救援上岸後，竟發現這群學生均未依規定配戴口罩，警方將依法函報衛生局裁處。
金湖分局也表示，近期密集巡視轄內風景景點及人潮易聚集場所，並告誡民眾應依法配合相關防疫規定；警方也呼籲，「微解封」在即，金門縣轄內疫情雖相對安全，仍要請鄉親配合縣政府各項防疫管制措施，處罰只是一種手段，唯有全民同心共同防疫，才能全面圍堵病毒擴散。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言