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影／金大生海邊戲水慶畢業 受困礁石還被開罰

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

新冠肺炎疫情來方興未艾，全國自5月19日起提升為三級警戒，至今還未降級，但昨晚卻有6名金門大學學生為慶祝學長畢業，相約至金門復興島與草嶼間海灘戲水，還受困在海上礁石，後經消防局以橡皮艇救援，才成功脫困；但6人被救上岸，卻被發現都未依規定配戴口罩，金湖分局今天表示，將依傳染病防治法，將他們函報衛生局裁處。

金湖分局副分局長蔡志慶今天上午表示，昨晚20時許接獲通報，於金沙鎮青嶼海灘有民眾受困需要救援，到場卻發現是6名大學生為慶祝學長畢業，相約至復興島與草嶼間海灘戲水，沒想到6名學生因不諳水域潮汐，而受困草嶼前方島礁，嗣經協助救援上岸後，竟發現這群學生均未依規定配戴口罩，警方將依法函報衛生局裁處。

金湖分局也表示，近期密集巡視轄內風景景點及人潮易聚集場所，並告誡民眾應依法配合相關防疫規定；警方也呼籲，「微解封」在即，金門縣轄內疫情雖相對安全，仍要請鄉親配合縣政府各項防疫管制措施，處罰只是一種手段，唯有全民同心共同防疫，才能全面圍堵病毒擴散。

金湖分局副分局長蔡志慶表示，6名金大學生被救上岸，發現都未依規定配戴口罩，警方將依傳染病防治法，將他們函報衛生局裁處。記者蔡家蓁／攝影
金湖分局副分局長蔡志慶表示，6名金大學生被救上岸，發現都未依規定配戴口罩，警方將依傳染病防治法，將他們函報衛生局裁處。記者蔡家蓁／攝影
6名金大學生昨晚相偕到青嶼海灘戲水，沒想到受困礁石，最後是消防局出動橡皮艇才將人成功救援。圖／金門縣消防局提供
6名金大學生昨晚相偕到青嶼海灘戲水，沒想到受困礁石，最後是消防局出動橡皮艇才將人成功救援。圖／金門縣消防局提供

衛生局 金門 疫情

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