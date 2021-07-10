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戳破詐團搶救大兵謊言 高雄婦助警引出銀髮族女車手

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄陳姓婦人在臉書上，認識詐團自稱是華裔美籍軍人，因在敘利亞作戰受傷想調離，需要1萬美金賄賂直屬將軍；陳婦心知這是詐騙伎倆，無奈詐團死纏爛打，陳便將計就計，一邊報警一邊與詐團相約面交，果然讓警方順利逮捕車手徐姓婦人。

據了解，陳婦（41歲）在臉書上認識一名自稱是在敘利亞身經百戰的華裔美籍軍人，2人在臉書聊了一下後便互相加Line，詐團以為陳婦上鉤，頻頻傳送受傷照片，稱因作戰受傷，想調離戰區。

詐團進一步向陳婦說，因為直屬的美國將軍有價目表，受傷想調離需要1萬元美金，請求陳的幫忙。詐團粗糙伎倆，被陳婦識破，因頻遭騷擾，乾脆就佯裝上當，一邊與詐團相約面交，一邊報警。

鼓山警分局昨天上午接獲陳婦報案，知道陳已連繫詐團，要讓車手搭乘高鐵南下到鼓山區華榮路上面交，便派員到場埋伏，

近中午12點時，車手徐婦（67歲）緩步到達，一開口就表明是替「美國將軍」來收取說好的30萬元台幣，還自誇與將軍熟識。

在一旁埋伏的警員確認徐婦就是車手後，上前表明身分，還在徐身上起獲10萬元現金、高鐵票根及手機等物品。

警方調查，徐婦利用高鐵往來，在每次替詐團收款後，可以得到百分之10的酬勞。徐的手機還有2人以Line聯繫，不排除徐已多次替詐團取款，10萬元現金也無法清楚交代來源，將進一步向上溯源。

徐婦供稱，因無業坐吃山空，經濟困難下才鋌而走險當車手。警詢後，全案依詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

詐團假裝是受傷的華裔美籍軍人。記者邱奕能／翻攝
詐團假裝是受傷的華裔美籍軍人。記者邱奕能／翻攝
車手徐姓婦人被逮後，警方起獲10萬元現金。記者邱奕能／翻攝
車手徐姓婦人被逮後，警方起獲10萬元現金。記者邱奕能／翻攝

車手 高鐵 軍人

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