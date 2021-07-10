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雙北11名男女宜蘭包棟群聚 遭債主闖入強擄被營救

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭五結一棟包棟民宿昨日發生擄人毆打事件，主因與債務糾紛有關。以20歲陸男為首8人凌晨闖入，不只毀損車輛、棍棒毆打2對情侶，更強行押走。警方凌晨3點55分獲報，立即組成專案小組查辦，6小時救出被害人，另將9人依違反傳染病防治法函請衛生局裁罰。

雙北11名男女相約於前日陸續下榻民宿，昨日卻遭到陸姓債主闖入。其中，20多歲吳男因與其有上百萬債務糾紛慘遭毆打。陸男一行人砸毀現場4車，還持棍棒毆打吳男、唐男，造成身體多處傷，最後更強擄他們和其女友。

羅東分局與刑大組成專案小組，調閱路口和相關監視器以鎖定涉案人車，就在掌握情資，嫌犯把被害人帶回民宿時，集結攻堅營救2對情侶，並將8名惡煞強勢壓制逮捕，將依妨害自由、恐嚇、傷害等罪嫌送辦。不過，警方懷疑仍有共犯在逃，全案還在偵辦中。

只是國內疫情尚未明朗，包棟民宿一群人非親屬群聚，違反室內5人規定，警方依違反傳染病防治法函請衛生局裁罰。

警方集結攻堅，逮捕擄人惡煞。圖／羅東警分局提供
警方集結攻堅，逮捕擄人惡煞。圖／羅東警分局提供
警方集結攻堅，逮捕擄人惡煞。圖／羅東警分局提供
警方集結攻堅，逮捕擄人惡煞。圖／羅東警分局提供
陸嫌（白衣者）夥同7人闖入民宿，暴力毆打被害人，還強行擄走。圖／羅東警分局提供
陸嫌（白衣者）夥同7人闖入民宿，暴力毆打被害人，還強行擄走。圖／羅東警分局提供

民宿 衛生局 情侶

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