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4男南下中壢摩鐵找傳播妹狂歡 仇家上門砍至腸子外流

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市中壢區華夏路汽車旅館昨天深夜近12點，發生狂歡客和突然闖入房間的一群人口角並演變成砍人，警方獲報立即出動快打部隊趕到現場處理，隨後並逮捕涉嫌砍人的29歲李姓男子和同夥20歲邱男，今天上午以殺人為遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方初步追查，全案因4名來自基隆、新北汐止的男子到汽車旅館找來傳播妹狂歡引起，因為21歲酒客陳男被指未付傳播小姐費用引發衝突，不過也有訊息指出找傳播妹錢沒付只是藉口，主因是一起來狂歡的19歲李姓男子高調在網路PO畫面，被仇家發現於是到汽車旅館衝入房間找人，引發口角和衝突。

混亂中李男和另兩位朋友，被29歲同姓李的男子和同夥砍傷，李的肚子被劃開腸子流出來，3人在汽車旅館外等救護車時，李用手壓住肚子防止腸子掉出來，救護車到場時，救護人員看了也嚇一跳。 

砍人的男子闖禍後雖然離開汽車旅館，但是警方調閱監視器鎖定迅速涉案嫌犯，兩小時內逮捕涉嫌砍人的29歲李男、20歲邱男。

雖然初步掌握事證為傳播妹付錢一事引起衝突，但是否有外傳仇家找上門一事，警方要進一步釐清。另外，警方逮捕李、邱兩人帶到派出所時，被害人家屬關心案情和親友到派出所外聚集，警方提醒疫情期間，要家屬盡速離開，避免群聚，並無外傳「包圍」派出所情形。

警方對4名男子竟在三級防疫期間，像解封一樣找傳播妹狂歡行為，連同汽車旅館業者另外依傳染病防治法函送桃園市衛生局裁處。

中壢警方逮捕涉嫌砍人的兩名男子。記者鄭國樑／翻攝
中壢警方逮捕涉嫌砍人的兩名男子。記者鄭國樑／翻攝

汽車旅館 桃園

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